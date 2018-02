El Supremo rechaza la petición contra la investigación policial sobre Netanyahu

El Tribunal Supremo de Israel rechazó hoy la petición formulada por una organización jurídica para impedir que la Policía traslade a la Fiscalía las conclusiones de su investigación sobre los dos casos de corrupción en los que figura como sospechoso el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Según informa el diario Times of Isael, la solicitud contra la prueba policial fue presentada el miércoles pasado por el abogado Yosi Fuchs, de la organización "Forum Legal para Israel", próxima a la derecha israelí.

El Estado dijo hoy que se espera que las conclusiones sean entregadas a la Fiscalía "en los próximos días".

Ayer, el fiscal general israelí, Avijai Mandelblit, pidió a la Policía que posponga emitir su informe mientras se esperaba el fallo del Supremo al respecto.

El mandatario israelí es investigado en dos causas, conocidos como "Caso 1000" y "Caso 2000".

En el primero, es sospechoso de aceptar lujosos regalos del productor de cine Arnon Miljan a cambio de favores.

El Caso 2000 investiga un supuesto pacto con el editor del diario Yediot Aharonot, Arnon Mozes, por el que el primer ministro habría tratado de conseguir una cobertura favorable a cambio de debilitar al rival del diario de Mozes, el Israel Hayom.

En ambos casos, Netanyahu ha reivindicado su inocencia y asegurado que no ha cometido ninguna ilegalidad, reiterando la frase: "No habrá nada porque no hay nada".