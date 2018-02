Susana Díaz: La izquierda no puede ser jamás nacionalista

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, opina que "la izquierda no puede ser jamás nacionalista" y que "el independentismo excluyente es una enfermedad para la democracia".

En una entrevista que hoy publica el diario El País, Díaz señala que está contenta porque ve a su partido defendiendo la España en la que cree, "una España unida que defiende la igualdad de los ciudadanos". "Me hace feliz ver al PSOE donde tiene que estar", dice.

Nueve meses después de las primarias socialistas, la presidenta andaluza cree que su posición sobre España "le pasó factura" entonces.

Preguntada si ya no saldrá de Andalucía, Díaz responde: "Yo estoy donde quiero estar, feliz, y que no me busquen en otras cosas".

"El Estado de derecho tiene que ser el marco donde se tomen todas las decisiones en Cataluña. El Parlament tiene que actuar dentro de esa legalidad y ese marco constitucional. Imagino que todo ese sainete terminará cuanto antes con un Gobierno", explica sobre la crisis catalana.

También es interrogada sobre si hubiera apoyado a Elena Valenciano como líder de los socialistas europeos. "No conozco cómo han sido las negociaciones, yo conté lo que vi en Bruselas. Y vi mucho reconocimiento y prestigio a Elena en los socialistas europeos y de fuera", explica.

Sobre la financiación autonómica, Díaz dice que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, tiene que pactar primero con los presidentes autonómicos y sobre los Presupuestos Generales afirma que "este país no tiene estabilidad y Andalucía intenta ayudar para darle esa estabilidad".

Susana Díaz opina que Podemos "está en cierta caída libre, porque al final cuando los que dicen ser de izquierdas se acomplejan con el nacionalismo pasan estas cosas. Y ha sido muy evidente que Iglesias le ha hecho el juego a los separatistas en Cataluña".