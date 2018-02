Susana Díaz vincula la pobreza al "pelotazo energético" del Gobierno

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha denunciado hoy que el problema de la pobreza energética en Andalucía y en España es el "pelotazo energético que ha dado" el Gobierno con la subasta diaria que hace pagar a los ciudadanos en la factura por energías que "no valen lo que están cobrando".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha lanzado esta crítica en la sesión de control del Parlamento andaluz, a propósito de una pregunta de la portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, en otro agrio debate entre ambas sobre las medidas de la Junta a cuenta de la pobreza energética.

Rodríguez ha afeado a la presidenta su "inacción y falta de medidas" para dar respuestas a las familias andaluzas afectadas por la pobreza energética, la "complicidad" de su Gobierno con la empresas eléctricas y las "insuficientes" sanciones que pone cuando incumplen la normativa.

Díaz, que ha negado estas acusaciones, ha sostenido que el problema es la factura de luz "desproporcionada" que se paga en el país y que la Junta está poniendo recursos para la familias afectadas que no pueden hacer frente a este tipo de situaciones.

La portavoz de Podemos ha esgrimido que en Andalucía hace "mucho frío" en miles de viviendas y negocios que no pueden afrontar la factura de la luz.

"Hace frío en la aulas y en los corazones de los andaluces. Cuando privatizaron las eléctricas ustedes y el PP hablaban de la bajada de la factura, de las más caras de la UE, mientras los ingresos de las eléctricas se duplican", ha afirmado.

A todo ello ha denunciado que el Ejecutivo andaluz se ha convertido en "cómplice" de las entidades financieras que desahucian por falta de información y ha sostenido que en estas cuestiones y sobre el empleo su partido y el PSOE debería llegar a acuerdos.

En su última intervención, que coincidió con el desalojo en el hemiciclo de varios interinos de la dependencia, la jefa del Ejecutivo reprochó a Podemos su "oposición de espectáculo" y le dijo a Rodríguez que "más allá del postureo hay que tener solvencia".

"Por su tono de hoy me parece que no tiene voluntad de enmienda, pero sepa que no creo en la nacionalización de las eléctricas ni vamos a poner sanciones sobre lo que facturan sino por lo que produce la infracción", ha enfatizado.