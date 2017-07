Susana Díaz señala el "silencio" del PP andaluz ante los exaltos cargos del Gobierno de Aznar imputados en los ERE

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este martes llamativo el "silencio" del PP-A, que se dedicaba a dar carnet "de culpable e inocente", tras conocerse la imputación de dos exaltos cargos del Gobierno de José María Aznar en el caso de los ERE.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la SER, Susana Díaz ha sido preguntada por el hecho de que la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, haya abierto una nueva pieza separada en relación con las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva y ha incluido como investigados en la misma a 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003.

Ha manifestado que tras esas dos imputaciones de dos exaltos cargos del Gobierno del PP es llamativo el "silencio de algunos, de los que se metieron a fiscales y a jueces, por votación, que quisieron convertir el Parlamento en un pseudo juzgado, que daban carnet de culpable e inocente y que se han cargado muchas vidas".

"Esos ahora ya no hablan, ya se acabó el caso de los ERE y ahora lo que piden es celeridad", según ha indicado la presidenta, en referencia a dirigentes del PP-A.

Ha señalado que el tiempo dirá quien es inocente, pero "el sufrimiento ya no hay quien se lo quite" y se ha referido , por ejemplo, al caso de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ha preguntado si a dos presidentes que llevan toda su vida al frente de lo público, que no tienen nada y que se ven "en las mismas portadas de quienes iban a Panamá de vacaciones o a Suiza a esquiar" alguien les va a "devolver su vida" y les va a quitar el "sufrimiento" que han pasado junto a sus familias.

Susana Díaz ha señalado que es duro que en un país como el nuestro, el adversario siempre sea "presuntamente culpable y el que está en tus filas sea inocente, aunque uno vaya a recogerlo al aeropuerto cuando viene no de esquiar, precisamente".

En su opinión, entre todos deberíamos tomar nota del proceso de "deslegitimación de la política, de suplantación de la justicia o de confusión del poder legislativo y el judicial" y pensar que con la democracia "tampoco se juega porque costó mucho alcanzarla y a algunos parece que no les importa deteriorarla".