Tabaré Vázquez destaca la "valentía" de su vicepresidente al renunciar al cargo

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destacó hoy la "valentía" de Raúl Sendic y el "compromiso" que asumió con su fuerza política, el Frente Amplio, al anunciar su renuncia a la Vicepresidencia del país, algo que al mandatario le sorprendió "absolutamente".

Acompañado por la totalidad de los ministros de su Ejecutivo, Vázquez manifestó a la prensa que Sendic cumplió con "seriedad y responsabilidad" la función que le dio el pueblo uruguayo al elegirlo vicepresidente y que trabajó con "honestidad hacia la gente y hacia el programa de Gobierno de su fuerza política".

Descontento con una versión de la prensa local, que publicó lo contrario, Vázquez afirmó que él en ningún momento decidió ni le pidió que dimitiera.

"Yo no iba a pedirle la renuncia, primero porque no me correspondía y segundo porque consideré que era una cuestión personal (de Sendic)", agregó.

Vázquez remarcó también, como hiciera tiempo atrás, que Sendic fue víctima un "brutal bullying", de "un ensañamiento como nunca se había visto en el país, de una inhumanidad tremenda".

"Si cometió errores hay que marcar los errores, hay que corregirlos, con firmeza, pero golpear a toda hora y en todo momento, en cualquier lugar, hacerlo foco de ataques permanentes como si hubiera cometido el delito más grande que se puede cometer, de lesa humanidad, para mí es inaceptable", dijo Vázquez.

Sendic anunció este sábado su renuncia como vicepresidente de Uruguay ante el Plenario Nacional del Frente Amplio, que discutía el fallo del Tribunal de Conducta Política de esa fuerza sobre el uso que hizo de una tarjeta corporativa cuando dirigió la petrolera estatal, Ancap, y que estimó que tuvo un "proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos".

"Este hecho no afecta ni afectará al normal funcionamiento del Gobierno Nacional. El Gobierno, con responsabilidad, con seriedad, basado en ese respeto institucional, seguirá trabajando con total normalidad, como corresponde", aseveró Vázquez.

Respecto a la sucesora de Sendic, algo que decidirá esta semana el Parlamento pero que en principio recaerá sobre Lucía Topolansky, por ser la segunda senadora titular más votada después de su esposo, José Mujica -inhabilitado para tomar el cargo de vicepresidente por haber sido el anterior mandatario-, Vázquez dijo que será un honor trabajar con ella.