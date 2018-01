Tardà garantiza que habrá "una investidura y gobierno" sin concretar fórmula

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha garantizado hoy que habrá "una investidura y un gobierno" independentista sin concretar la fórmula, aunque ha insistido en que su partido está a la espera del pronunciamiento de los letrados del Parlament para actuar en "consecuencia".

En declaraciones a TVE, Tardà ha puesto en valor el acuerdo entre Junts per Catalunya y ERC para la constitución del Parlament y la configuración de la Mesa, que era "lo prioritario", y ha garantizado que "habrá una investidura y un gobierno que gobernará".

Tardà ha argumentado que la sociedad catalana "no perdonaría que le hiciéramos el juego al Gobierno con otras elecciones": "Hemos derrotado a los partidos constitucionalistas, y no tendría ningún sentido darles otra oportunidad", ha afirmado.

Según Tardà, además, "sería un gran fracaso del independentismo no ser capaces de traducir en gobernabilidad el resultado de las urnas -del 21D-" y, en este sentido, ha agregado que "como somos responsables y conscientes de lo que nos jugamos, garantizo que habrá investidura".

No obstante, el portavoz de ERC en la cámara baja no ha concretado bajo qué fórmula podría producirse la investidura, ya que su partido está a la espera del informe de los letrados del Parlament, aunque ha precisado que "habrá que ir descartando opciones a medida que no sean viables".