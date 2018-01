Tardà evitar hablar de la investidura de Puigdemont: "Mañana sabremos cuál es el desenlace, o la primera parte"

El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha evitado hacer pronósticos sobre la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, prevista para este martes en el Parlament, alegando que está "en Madrid" y se trata de un asunto que "pertenece al ámbito de Cataluña", y se ha limitado a aventurar que "mañana sabremos cuál es el desenlace, o la primera parte del desenlace".

Tardà se ha pronunciado así después de que este domingo, el diario 'La Vanguardia' publicara una entrevista al diputado de ERC donde advertía que habría que "sacrificar al presidente Puigdemont" si fuera un requisito "imprescindible" para formar un Govern independentista.

En cambio, este lunes, ha asegurado que las formaciones soberanistas tienen "el compromiso ineludible" de conformar un "gobierno independentista que recupere las instituciones nacionales que nos han secuestrado" con Puigdemont de presidente y Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión, como vicepresidente para "continuar construyendo la república" catalana.

Tardà ha realizado estas declaraciones en una mesa redonda celebrada en el Consejo General de Procuradores de España, en Madrid, donde ha debatido sobre la situación de Cataluña con los diputados Francisco Martínez (PP), Meritxell Batet (PSC), Josep Vendrell (En Comú Podem), José Ignacio Prendes (Ciudadanos), Mikel Legarda (PNV) y Jordi Xuclá (PDeCAT).

El debate ha estado moderado por la periodista María Rey, que en un momento ha interpelado directamente a Tardà para preguntarle qué sucederá este martes en el Parlament en la investidura de Puigdemont. "Lamento no responder a la pregunta porque no tengo título para responderla, y menos aquí en Madrid, y no por desprecio, sino porque se entiende que esto ahora pertenece al ámbito de Cataluña", ha respondido el diputado independentista.