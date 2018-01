Tardà evita hablar de la investidura de Puigdemont: "Mañana sabremos cuál es el desenlace, o su primera parte"

El diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha evitado este lunes hacer pronósticos sobre la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, prevista para este martes en el Parlament, alegando que está "en Madrid" y que se trata de un asunto que "pertenece al ámbito de Cataluña", y se ha limitado a aventurar que "mañana sabremos cuál es el desenlace, o la primera parte del desenlace".

Tardà se ha pronunciado así después de que, este domingo 28 de enero, el diario 'La Vanguardia' publicara una entrevista al diputado de ERC donde éste advertía que habría que "sacrificar al presidente Puigdemont" si fuera un requisito "imprescindible" para formar un Govern independentista.

En cambio, este lunes ha asegurado que las formaciones soberanistas tienen "el compromiso ineludible" de conformar un "gobierno independentista que recupere las instituciones nacionales que nos han secuestrado", con Puigdemont de presidente y Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión, como vicepresidente, para "continuar construyendo la república" catalana.

Tardà ha realizado estas últimas declaraciones en una mesa redonda celebrada en el Consejo General de Procuradores de España, en Madrid, donde ha debatido sobre la situación de Cataluña con los diputados Francisco Martínez (PP), Meritxell Batet (PSC), Josep Vendrell (En Comú Podem), José Ignacio Prendes (Ciudadanos), Mikel Legarda (PNV) y Jordi Xuclá (PDeCAT).

El debate ha sido moderado por la periodista María Rey, que en un momento ha interpelado directamente a Tardà para preguntarle qué sucederá este martes en el Parlament en la investidura de Puigdemont. "Lamento no responder a la pregunta porque no tengo título para responderla, y menos aquí en Madrid, y no por desprecio sino porque se entiende que esto ahora pertenece al ámbito de Cataluña", ha respondido el diputado independentista.

Tardà ha optado por destacar la victoria de las formaciones independentistas en las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre "contra viento y marea y contra la actitud beligerante de todos los poderes fácticos y mediáticos" españoles. "Oigo hablar repetidamente del fracaso del independentismo; pues bendito fracaso, porque nunca habíamos llegado tan lejos", ha apostillado.

El diputado republicano ha considerado que el denominado "problema catalán" se ha convertido en el "problema español" y ha criticado la "manera autoritaria" que atribuye al Gobierno de Mariano Rajoy a la hora de resolver conflictos, "aporreando y encarcelando" a "presos políticos", entre los que incluye a su "amigo" Oriol Junqueras.

"Lo que no ganó Fraga en el debate constitucional se ha ganado ahora", ha señalado también Tardà en alusión a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlament si se procede a investir a Puigdemont sin su presencia.

XUCLÀ TAMPOCO HACE VATICINIOS

Durante la mesa redonda también se ha reclamado el pronóstico de Jordi Xuclà, coordinador parlamentario del PDeCAT en el Congreso, ante la investidura de su compañero de partido Carles Puigdemont, aunque Xuclà se ha mostrado esquivo en la respuesta y ha defendido la legimitidad del expresidente de la Generalitat para ser reelegido.

Además, Xuclà ha advertido de que la sociedad catalana "ha mandado señales a través de las urnas" durante los últimos años del "agotamiento" del actual marco constitucional, y ha aventurado que en Cataluña, actualmente, una reforma de la Constitución "no tendría mayoría".

El debate entre los diputados, que formaba parte de una jornada titulada 'Cataluña: propuestas por el diálogo' donde el exlíder de Unió Democràtica de Cataluña (UDC) Josep Antoni Duran i Lleida ha ejercido de anfitrión, ha revelado la posición de cada partido ante el desafío independentista y sus posibles soluciones.

Así, Francisco Martínez, del Partido Popular, ha asegurado que su partido no teme una reforma constitucional, aunque se opondría a apoyarla si se promueve para contentar a los independentistas. Por su parte, la socialista Meritxell Batet ha apelado a un "diálogo" que busque "construir consenso", mientras Josep Vendrell, de En Comú Podem, ha reclamado la "desjudicialización" del conflicto en Cataluña.

De un modo parecido, Mikel Legarda, del PNV, ha defendido "salir de la excepcionalidad", mientras que el diputado de Ciudadanos José Ignacio Prendes, partidario de la reforma constitucional, ha advertido que su formación no lo hace "para romper o subvertir" el texto de 1978, sino para mejorarlo.