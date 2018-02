Tardà insiste en que sería un "profundo error" no pactar un Gobierno independentista "efectivo"

Así se han pronunciado Tardà en los pasillos del Congreso al ser preguntado por unas declaraciones de la 'número dos' del PDeCAT, Marta Pascal, a 'La Vanguardia' en las que también apuesta por la creación de un Gobierno "efectivo".

Sin entrar a valorar la opinión de Pascal, Tardà ha remarcado que es urgente crear ese Ejecutivo "efectivo", y, aunque ha apuntado que "a la vez hay que hacer un reconocimiento de la legitimidad histórica y política de Carles Puigdemont", ha señalado como el "bien superior a preservar" la "titánica respuesta de los ciudadanos en las elecciones", es decir, la victoria de la mayoría independentista.

"No debemos dilatar la constitución del Gobierno porque cada día que pasa nos desgobierna desde Madrid un partido que en Cataluña tiene cuatro diputados", ha dicho, en referencia al PP.

Tardà ha admitido que existen dificultades para lograr ese objetivo, pero ha dejado claro que no llegar a un acuerdo que dé vía libre a una investidura efectiva sería "un tropiezo enorme del independentismo".

"No se puede exigir que, en un marco de anomalías profundas, las negociaciones no sean difíciles, pero que nadie dude de que habrá Gobierno y no habrá elecciones", ha incidido, antes de añadir que unos nuevos comicios serían "una traición a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos catalanes" y que, de convocarse, los independentistas no podrían "mirar a la cara" a sus electores.

NO MÁS COSTOS PENALES

A su juicio, la formación de ese gobierno efectivo debe hacerse "de la manera más fluida" y sin "incrementar los costos penales" que ya están pagando algunos líderes independentistas que como el de su partido, Oriol Junqueras, llevan meses en prisión.

De su lado, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, se ha mostrado convencido de que ni Marta Pascal ni la diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi serán acusadas de organizar el referéndum de 1 de octubre.

"Las fantasías de algunos no deben distraernos de lo importante que es que haber decidido convertir una cuestión política en una cuestión de orden público nunca ha servido para resolver la cuestión catalana. Estoy convencido de que no va a haber nadie imputado", ha zanjado.