Técnicos del CSN solicitan al Congreso que se cubra la vacante de Narbona

La portavoz de la Asociación Profesional de Técnicos (ASTECSN) del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Nieves Sánchez, ha solicitado hoy al Congreso que se cubra la vacante existente en el Pleno del regulador desde la marcha, hace casi cuatro meses, de la consejera Cristina Narbona.

En declaraciones a Efe tras su comparecencia en la ponencia nuclear del Congreso, que tiene lugar a puerta cerrada, Sánchez ha subrayado que "es competencia del Gobierno proponer un nombre para cubrir ese puesto, pero no parece haber interés por parte del Ministerio de Energía".

El Pleno del CSN está compuesto por cinco consejeros, si bien tras la marcha de Narbona, solo cuenta con cuatro, de los que tres han sido nombrados a propuesta del PP y una del PSOE.

Fuentes consultadas por EFE aseguran que el PSOE llegó a un acuerdo con el PP para que la vacante de Narbona fuera cubierta por el economista Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica de España, por lo que "no se entiende" que el Consejo de Ministros "retrase" su nombramiento, que luego debe ratificar el Congreso.

"Lo que nosotros apreciamos actualmente es un Pleno que no se implica en nada, al que no le interesan los asuntos técnicos y que no actúa con transparencia. Es importante tener un Pleno que busque la excelencia y actúe con una visión crítica, porque esto influye en la seguridad nuclear", ha agregado Sánchez.

En una comparecencia posterior, la representante de Greenpeace en el Comité Asesor del CSN, Raquel Montón, también ha denunciado que este "retraso" en cubrir esta vacante "choca con la prisa que se dio el Gobierno en nombrar a un nuevo consejero, propuesto por el PP, tan solo un mes después que concluyera su mandato, Antoni Gurguí".

Montón también ha pedido a los diputados que insten al Gobierno a cesar al presidente del CSN, Fernando Martí, tal como aprobó una mayoría parlamentaria en la Comisión de Energía el pasado julio.

Por su parte, el ex jefe de área de Experiencia Operativa y Normativa del CSN durante 27 años y miembro de ASTECSN, Rodolfo Isasia, ha denunciado en la ponencia que el regulador no ha identificado ningún tema genérico de seguridad en las centrales en los dos últimos años.

Isasia, quien fue destituido "de manera fulminante", según sus propias palabras, en julio de 2015 del área que identificaba este tipo de problemas ha explicado que "un tema genérico es un incidente o cualquier otro tipo de anomalía que se detecta en una central española, o de otro país que tenga tecnología similar, y que pueda afectar otras plantas del parque nuclear".

Las gráficas mostradas por Isasia indican un mínimo de cinco temas genéricos identificados anualmente durante los 27 años en los que fue responsable del grupo de gente que registraba esos incidentes, habiendo años como 2013 en los que se hallaron hasta 12 u otros como 2000 o 2009 en los que hubo 11.

"Un tema genérico puede ser encontrar un modelo de válvula que tiene un problema determinado y que se encuentra presente en varias centrales, con lo cual el CSN se encarga de avisar a esas plantas para que lo estudien y estén al tanto", ha relatado.

Isasia ha dicho que, desde su marcha, "un área que estaba colapsada de trabajo, ha dejado de identificar este tipo de temas, de los que no hay constancia ni en 2016 ni en 2017".

En la ponencia ha intervenido también José Luis González, presidente de ENUSA (Empresa Nacional de Uranio), quien ha puesto en valor "el conocimiento y el buen hacer de la empresa pública" tanto en la gestión de la primera parte del ciclo combustible nuclear que comercializa, tanto a nivel nacional como internacional, como en los servicios de aprovechamiento energético y gestión ambiental que presta.