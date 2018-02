Teixidó abre la puerta de Lliures a los votantes de PDeCAT y de Cs "hartos de extremos"

El presidente de Lliures, Antoni Fernández Teixidó, ha abierto las puertas de su partido a todos aquellos catalanistas no independentistas que en el pasado votaban a CiU y ahora se identifican con el PDeCAT o que apoyaron a Ciudadanos en las últimas elecciones pero ya están "hartos de extremos".

En declaraciones a Efe, Fernández Teixidó ha advertido de que "las bases más radicalizadas del independentismo" empujan a Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP a no retroceder en su apuesta por la "república" catalana, pero "hay un sector de gente que no está dispuesta a seguir a estas bases radicalizadas".

Lliures, una formación que reivindica un "liberalismo humanista" desde un catalanismo no independentista, puede ser según Fernández Teixidó el refugio político de aquellos votantes "hartos de extremos y de sectarismos".

"Todo sueño político es legítimo, pero cualquier actuación política, no. Para conseguir los objetivos no se pueden saltar las leyes. Y hay gente dentro del independentismo que ha aprendido esta lección", ha afirmado.

En este sentido, se ha dirigido tanto a los catalanistas que el pasado 21D se inclinaron por votar a Ciudadanos para poner fin al proceso independentista, como a los votantes de Junts per Catalunya (JxCat) que ven con desagrado que las posiciones de los moderados del PDeCAT están quedando "enterradas".

Fernández Teixidó, exdirigente de Convergència, ha señalado que, si JxCat persiste en desdibujar el perfil del PDeCAT, excompañeros suyos de partido pueden acabar integrándose en Lliures.

Para las elecciones del 21D, ha explicado, Lliures recogió "todas las firmas" necesarias para presentar candidatura "en todas las demarcaciones", pero finalmente renunció a concurrir ante un contexto de polarización poco propicio.

"Un partido necesita tiempo para poderse asentar", ha argumentado Fernández Teixidó, que ha asegurado que la intención de Lliures, una formación nacida en junio de 2017, es presentarse en las elecciones municipales del año que viene para tener "presencia municipal".

Además, "tarde o temprano se abrirá la perspectiva de unas nuevas elecciones" al Parlament, y "ese será el momento del catalanismo político", ha remarcado.

"Si el pueblo de Cataluña no ha aprendido la lección y seguimos empecinados en que hemos de votar radicalmente al unionismo o radicalmente al independentismo, es que no tenemos remedio", ha añadido.

Fernández Teixidó se ha mostrado abierto a confluir con otras formaciones que reivindican un espacio de centro catalanista, pero ha puesto como "condición" que "el programa sea claro" y ponga en el centro a Cataluña.

Por ello, se ha desmarcado de la decisión de Units per Avançar, formación heredera de la extinta Unió, de situar a Ramon Espadaler como número tres de la lista del PSC el pasado 21D.

"Presentar una candidatura por presentarla o formar parte de otra candidatura para tener un diputadito en el Parlament parasiteando, no, este no es mi estilo", ha zanjado.