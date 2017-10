Tensión e incidentes en la manifestación de Valencia del 9 d'Octubre, que cambia el recorrido bajo protección policial

La manifestación convocada por la Comissió 9 d'Octubre en Valencia se ha celebrado esta tarde bajo un clima de fuerte tensión y enfrentamientos que han comenzado sobre las 17.30 horas en la Plaza de San Agustín, lugar donde estaba fijado su arranque, entre un grupo de participantes y ultaderechistas, que han obligado a la Policía a intervenir, a formar un cordón de agentes y furgonetas para separar a ambas partes y a cambiar el destino de la marcha.

La marcha de la Comissió 9 d'Octubre --formada por partidos políticos, sindicatos y entidades cívicas--, se había convocado este año bajo el lema 'Sí al valencià', con el fin de defender el valenciano como "espacio de encuentro, diálogo y consenso" con independencia del origen de cada uno. El itinerario previsto se dirigía de San Agustín al Parterre, como cada edición.

Sin embargo, entidades como la CUP, Arran o Endavant lanzaron la pasada semana un llamamiento en las redes sociales para manifestarse desde las 18.00 horas en la plaza de San Agustín en defensa de la independencia.

En este punto, se han concentrado tanto grupos denominados antifascistas como ultraderechistas que han mantenido un enfrentamiento que ha obligado a intervenir a los agentes para separarles y evitar agresiones.

Los primeros gritaban "fora feixistes dels nostres barris" (fuera fascistas de nuestros barrios); "els carrers seran sempre nostres" (las calles serán siempre nuestras) y "visca, visca, visca terra lliure" (viva terra lliure) mientras que los otros, que les habían arrinconado para impedirles que siguieran la marcha, les increpaban con lemas como "no pasarán", "a por ellos" y "terroristes catalanistes".

Estas últimas increpaciones han terminado en varias peleas en calles adyacentes y en la propia plaza aunque, según fuentes policiales y sanitarias, no consta heridos y únicamente hay una pareja de jóvenes que presenta un golpe.

La marcha de la Comissió ha arrancado finalmente desde San Agustín a calle Xàtiva y Colón, donde han circulado los participantes entre un cordón de agentes de antidisturbios y furgonetas del Cuerpo Nacional de Policía, por la parte central de la vía, mientras han sido increpados en la mayoría de los tramos por personas situadas ambos lados de la calzada y que han obligado a los agentes a separar en varias ocasiones a varios de ellos.

"Son gent de pau (Somos gente de paz)" y "llibertat d'expressió (libertad de expresión) coreaban los manifestantes, con las manos en alto, mientras desde las aceras personas con banderas de España y Senyeres les increpaban con insultos, pitos y expresiones como "Som valencians, mai catalans" (Somos valencianos, nunca catalanes), "Sinvergüenzas", "sois basura", "iros de Valencia?", "hijos de puta" o "que viva España". Asimismo, se han dirigido a los agentes para pedirles "no les protejáis".

Entre los colectivos con pancartas participantes en la manifestación, se encuentran algunos como Bloc i País, ERPV --con el lema 'Vergonya cavallers, vergonya'--, Escola Valenciana; EUPV, banderas de Intersindical Valenciana, pioaioflautas con chalecos y miembros de otros colectivos.

Tras ellos, primero a distancia y posteriormente ya unidos, una pancarta de la Plataforma pel Dret a Decidir, bajo el lema de 'Autodeterminació' y un grupo con banderas antifascistas y de 'Acció Antifeixista dels Països Catalans'.

ALTAVOZ DE LA POLICÍA

La masiva presencia de personas con banderas españolas y de la Comunitat en la calle Colón y que habían ocupado completamente el Parterre, donde debía concluir la marcha, ha hecho que se tuviera que desviar a la Plaza América, donde ha concluido con la lectura del manifiesto en un altavoz de la propia Policía, ya que los de la organización estaban en el lugar previsto para la conclusión, según han señalado fuentes de la organización.

Toni Gisbert, de Acció Cultural del País Valencià, una de las entidades promotoras cada año de la marcha, ha desvinculado la manifestación de los incidentes, ha condenado la violencia y ha insistido en que esta era una manifestación "a favor de los intereses de los valencianos" y porque "no podemos pagar la mala gestión del Gobierno de Rajoy", al que le acusan de "esconderse" y al que reclaman mejor financiación, corredor mediterráneo y la "defensa de nuestro intereses".

"Rajoy, no use la excusa de Cataluña para intentar marginar a los valencianos", ha exigido. Al finalizar, ha afirmado que la manifestación se ha desarrollado "con toda normalidad" y "en positivo". "No hemos prohibido a nadie que venga a la manifestación", ha dicho, pero ha denunciado la existencia de "grupos de gente minúscula sin representación que intentan condicionar la expresión libre de los ciudadanos". Así, ha defendido el derecho a manifestarse de todo el mundo pero sin el uso de la violencia.