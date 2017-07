Teresa Rodríguez ve "legítimo" 1-O y sitúa al 28-F andaluz como "precedente"

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho hoy que la consulta del 1 de octubre en Cataluña es "legítima" y "razonable" y ha defendido que en Andalucía existe el "precedente" de la manifestación del 4 de diciembre de 1977 y del referéndum de autonomía del 28-F de 1980.

Rodríguez, que ha participado en una concentración de la CGT, ha dicho a los periodistas que en Andalucía en esas dos fechas "se estuvo demandando precisamente la posibilidad de decidir por un referéndum por qué vía queríamos conseguir la autonomía", a lo que ha añadido: "Creo que tenemos precedente en ese sentido aquí".

Ha calificado el 1-O como "una consulta o movilización" porque "lamentablemente" no tiene "garantías" para ser un referéndum y ha apoyado su legitimidad porque entiende que "no debería ser un problema" que la gente demande votar cuando hay una "absoluta parálisis" del Gobierno central para resolver un "conflicto".

"No debería ser un problema para cualquiera que tenga una alta sensibilidad democrática, y yo la tengo", ha sentenciado.

Al ser preguntada sobre si votaría si fuera catalana, ha respondido que "es un poco absurdo" plantearse esa cuestión porque no lo es, pero ha añadido que siendo andaluza hubiera participado en el 28-F si hubiera podido votar en aquella época.

Rodríguez ha hecho hincapié en que no puede ponerse en el lugar de un catalán, pero ha asegurado que ella no "utilizará" la bandera andaluza "para tirar piedras a Cataluña", un "recurso" que cree que emplea el Gobierno andaluz y su presidenta, Susana Díaz.

"Andalucía no pierde nada por que en Cataluña puedan o no expresar su opinión", ha manifestado Rodríguez, quien cree que "lo que de verdad rompe España no es la voluntad de la gente de expresarse" sino la "desigualdad" que crece en el país.