Theresa May anuncia elecciones anticipadas para el 8 de junio en Reino Unido

La primera ministra británica, Theresa May, ha sorprendido a la oposición y los medios de comunicación con el anuncio de la convocatoria anticipada de elecciones en Reino Unido. Durante una declaración ante el 10 de Downing Street, May ha comunicado a los medios que pretende que los nuevos comicios se celebren el 8 de junio.

May ha mencionado la negociación sobre el Brexit como el motivo principal para adelantar las elecciones. "Con un Parlamento dividido no podemos afrontar las negociaciones con la UE. Necesitamos consenso", ha dicho May para justificar su decisión. Las elecciones en Reino Unido estaban previstas para mayo de 2020, tras la última convocatoria en 2015 en la que ganó por mayoría absoluta el Partido Conservador que entonces lideraba David Cameron.

May ha dado como ejemplo de esa división que pretende conjurar que "los laboristas han amenazado con votar contra el acuerdo final que alcancemos con la UE" y que "miembros no electos de la Cámara de los Lores han prometido luchar contra nosotros en cada paso".

El Gobierno no tiene la capacidad legal de disolver por sí solo el Parlamento a causa de una ley aprobada en 2011. Sin embargo, hay dos formas en que se pueden adelantar las elecciones. La más directa es a través de una votación en la Cámara de los Comunes que exige una mayoría de dos tercios. La otra empieza con la derrota del Gobierno en una cuestión de confianza, seguida de un periodo de 14 días en el que ningún otro candidato obtenga la confianza de la Cámara.

El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha confirmado muy pronto que la votación para la disolución saldrá adelante con el apoyo de los votos de su partido. Corbyn ha dicho que celebra la decisión de "dar al pueblo británico la oportunidad de votar por un Gobierno que ponga por delante los intereses de la mayoría".

En un comunicado, Corbyn ha anunciado que los laboristas ofrecerán "una alternativa efectiva a un Gobierno que no ha podido reconstruir la economía, ha hecho posible la caída del nivel de vida y ha impuesto recortes perjudiciales para nuestras escuelas y la sanidad pública".

Los conservadores, por delante en los sondeos

Theresa May ha negado en innumerables ocasiones que tuviera la intención de propiciar la disolución de la Cámara. "Lo que necesitamos es estabilidad. Ha hablado de la situación económica y de los mercados. En realidad, lo que los mercados quieren es estabilidad y unas elecciones generales les darían inestabilidad", dijo en una entrevista en BBC en octubre de 2016.

El mayor incentivo para cambiar de opinión eran los sondeos, que dan una gran ventaja a los conservadores sobre los laboristas. La última encuesta de YouGov da a los tories un 44% de votos frente a un 23% de los laboristas.

With the PM calling a general election for 8 June, here's YouGov's most recent voting intention

Con - 44%

Lab - 23%

LD - 12%

UKIP - 10% pic.twitter.com/t6v36qPSrn — YouGov (@YouGov) 18 de abril de 2017

El pasado 29 de marzo, la jefa del Gobierno invocó el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, con el que inició las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

May activó el Brexit tras el referéndum europeo celebrado el pasado 23 de junio, cuando los británicos votaron a favor de la salida de la UE.