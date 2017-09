"Timochenko" niega petición para que lo propusieran como jefe del partido de las FARC

El presidente del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, envió una carta a los militantes en la que niega que hubiese pedido que lo propusieran como jefe de la colectividad.

"Nadie en las FARC puede decir que yo lo he llamado para decirle que me apoye o me proponga como jefe y menos para que no lo hagan con x o y camarada. De pensar esto último, lo haría en las reuniones reglamentarias", señaló Londoño en una carta divulgada por medios locales.

Según Caracol Radio hay un sector liderado por Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez; Milton de Jesús Toncel, alias "Joaquín Gómez" y Seusis Pausias Hernández, alias "Jesús Santrich" que tiene diferencias con quienes pertenecían al secretariado de las FARC y por la designación de "Timochenko" en la cabeza del nuevo partido.

En la carta Londoño manifiesta que no tiene problemas en hacerse a un lado y "dar cabida a camaradas más capaces. Como a todos ustedes, lo que me anima es que el proceso salga adelante".

Igualmente, el jefe político de las FARC lamentó que estas y otras situaciones se estén presentando cuando "los presos que no han salido, los proyectos no arrancan, los mal llamados disidentes jodiendo, algunos líderes que no asumen su papel como debe ser, los líos de las listas y un largo etcétera".

De todos modos Londoño hizo una llamada a "todos los que se mantengan firmes y dispuestos a sacar avante las conclusiones del Congreso, a por encima de las dificultades que tengamos, trabajemos en interés de mantenernos unidos".

Las FARC realizaron en Bogotá entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre de este año su congreso en donde definieron su plataforma política, el nuevo nombre y su logo, entre otros asuntos.

Asimismo invitó a quienes no creen en el proceso de paz "para que más bien se hagan a un lado y nos dejen trabajar" para sacar adelante las iniciativas del partido.

"Timochenko" fue elegido el pasado 4 de septiembre presidente del partido político en el primer plenario del Consejo Nacional de los Comunes conformado por 111 miembros.

Ese movimiento inició el pasado 1 de septiembre su actividad como partido político con un concierto en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá, del que participaron grupos nacionales e internacionales como Banda Bassoti, Ana Tijoux, KY-Mani Marley y la colombiana Totó la Momposina.