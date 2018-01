Torrent: "Veremos qué candidato suscita más consenso, y si es Puigdemont tendríamos que ver cómo lo hacemos"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, dice que tendrá todas las conversaciones necesarias para ver qué candidato suscita más consenso y asegura que "si es Puigdemont" tendrían que "ver" cómo lo hacen.

Torrent no ha descartado viajar a Bélgica para encontrarse con Puigdemont, pero ha rechazado valorar la investidura telemática o delegada que se ha planteado porque cree que corresponde decidirlo al conjunto de la Mesa: "Haremos todas estas conversaciones y veremos qué candidato suscita más consenso, y si es Puigdemont tendríamos que ver cómo lo hacemos".

El nuevo presidente de la Cámara recibió ayer, durante la constituicón del Parlamento catalán, la llamada del expresidente de la Generalitat y diputado electo de JuntsxCat, Carles Puigdemont, que lo felicitó y con quien habló "de Girona y del paisaje compartido", puesto que residen en localidades vecinas: Sarrià de Ter y Sant Julià de Ramis.

Durante la breve llamada no abordaron la investidura de Puigdemont, según ha aclarado el propio Torrent, ya que prevé reunirse primero con todos los grupos parlamentarios --este mismo jueves lo hace con CatECP y el PSC--: "No sería respetuoso con la pluralidad política y el resto de grupos si planteara ya una hipotética investidura".

El nuevo presidnete del Parlamento catalán también ha explicado dependerá de "lo que pase en los siguientes días" el que se reúna con el Rey Felipe VI y ha detallado que el viaje a Madrid no está por ahora previsto.

"Veremos si se tiene que producir esta situación o no", que en todo caso piensa abordar después de la investidura del próximo presidente de la Generalitat, ha afirmado en sendas entrevistas de Catalunya Ràdio y Rac1 recogidas por Europa Press.

La constitución del Parlamento catalán se debe comunicar al Rey, al presidente de la Generalitat, al del Congreso de los Diputados y al del Senado, y es tradición que el monarca se entreviste con el elegido para la Presidencia, una situación que ya no se produjo en 2015, cuando la Zarzuela no invitó a la entonces escogida, Carme Forcadell. NO SE PRONUNCIA SOBRE EL CANDIDATO

Torrent ha valorado que su discurso en el pleno fue "el que correspondía como presidente del Parlament, independientemente de que cada uno pueda hacer la interpretación que haga".

"Es muy triste que planteemos que, por unas palabras de un discurso, un político pueda estar amenazado con prisión por lo que diga", ha lamentado, y ha reivindicado que su Presidencia será heredera de la tarea llevada a cabo por su antecesora, Carme Forcadell.

"Hay una continuidad evidente con la presidenta Forcadell", y ha subrayado que defenderá que en el Parlamento catalán se pueda hablar de todo, como cree que hizo Forcadell, que seguirá en la Cámara como diputada de ERC.

CATALUÑA NO ESTÁ ROTA

Torrent hizo referencia a la necesidad de recoser Cataluña, pero ha negado que lo hiciera porque considere que la sociedad está rota: "Determinados intereses y partidos han intentado hacer ver que la sociedad catalana está descosida, y esto no es así".

"Cataluña se tiene que coser permanentemente. Somos un solo pueblo, pero esto se tiene que cultivar", ha ahondado.