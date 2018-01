Torrent asegura que antes de comparecer llamó a Puigdemont y no respondió

El presidente del Parlament, Roger Torrent, llamó varias veces al candidato a la Presidencia de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, sin obtener respuesta, antes de comparecer para anunciar que posponía el pleno, según han asegurado fuentes del entorno del presidente de la cámara catalana.

Junts per Catalunya se ha quejado hoy de que Torrent no les haya consultado previamente la decisión de posponer el pleno de investidura, que no comparten porque consideran que se dan las circunstancias políticas para celebrarlo esta tarde, como estaba previsto, criterio que secunda también la CUP.

Pero fuentes del entorno de Torrent han asegurado que el presidente del Parlament llamó varias veces a Puigdemont y el expresidente catalán, ausente en la cámara, no le respondió.

Desde JxCat, la diputada Aurora Madaula ha replicado en Twitter recalcando que su grupo tiene "34 diputados" con los que comunicarse -aunque el presidente, Jordi Sànchez, está en prisión- y ha añadido: "En la era de las tecnologías, la comunicación es muy fácil cuando hay voluntad y todo queda registrado".