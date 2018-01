Torrent llama a "recuperar la normalidad institucional" en la primera reunión de la Mesa

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha encabezado este jueves la primera reunión ordinaria de la Mesa de la Cámara y ha llamado a "recuperar la normalidad institucional".

Torrent y el resto de miembros de la Mesa fueron nombrados el miércoles en un pleno constitutivo en el que se consolidó la mayoría independentista en el órgano rector de la Cámara: cuatro de los siete miembros son de JuntsxCat (2) o ERC (2).

"Empezamos a trabajar para recuperar la normalidad institucional necesaria para estar al servicio del país", ha destacado Torrent tras cerca de tres meses de aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Fuentes parlamentarias han apuntado que, ya a puerta cerrada, Torrent ha iniciado el encuentro reflexionando sobre la falta de mujeres en la Mesa --solo lo es una de los siete miembros-- y ha pedido que este desajuste paritario no se repita en la composición de otros órganos parlamentarios, como las comisiones y los grupos.

El encuentro de la Mesa ha durado 40 minutos y ha servido para abordar principalmente temas administrativos ordinarios, como dar cuenta de las tramitaciones pendientes de la legislatura anterior y del informe de la Diputación Permanente, así como del horario de registro.

Además, se ha fijado el calendario de reuniones ordinarias de la Mesa: como ya ocurría en la pasada legislatura, los miembros se encontrarán todos los martes a las 10 horas.

También se ha dado cuenta de la constitución del Parlament --que, según las citadas fuentes, implica el fin del 155 en la cámara-- y del acceso a la condición de diputados de los electos en el 21-D.

En este punto, los miembros independentistas de la Mesa han querido hacer constar en acta la "reflexión" de que hay ocho diputados que no pueden ejercer sus derechos con plenitud porque están encarcelados o en Bruselas.

Por ello, han señalado que la Mesa deberá luchar para "que esto no se normalice ni se olvide, y adoptar las medidas necesarias para solucionarlo".

SIN VALORAR EL VOTO DELEGADO NI LA INVESTIDURA

La nueva Mesa no ha abordado las peticiones de varios grupos para que los letrados elaboren un informe sobre la posible investidura telemática de Carles Puigdemont (JuntsxCat) y la eventual delegación de voto de los tres diputados encarcelados y los cinco que están en Bruselas.

No lo han hecho porque no estaba previsto en el orden del día y porque la reunión de este jueves se centraba básicamente en temas ordinarios para poder dar por iniciada la legislatura formalmente.

En su discurso de debut del miércoles, Torrent se mostró favorable a que los grupos que no tienen representación en la Mesa --CatECP, el PP y la CUP-- puedan asistir a los encuentros y tener voz sin voto, pero este jueves todavía no han podido hacerlo porque no se han constituido formalmente todos los grupos.