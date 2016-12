Toscano (PP) condena "el desprecio" de Mayoral (Podemos) a los pueblos y le invita a visitar Aljaraque (Huelva)

Mayoral ha tildado este jueves como un "error garrafal" la citada moción de censura criticando a su vez que esta formación no es Podemos y que con este hecho "en un pueblo perdido de Huelva" se intente "tapar" la actitud del PSOE, por ejemplo en Madrid.

En declaraciones a Europa Press, Toscano ha lamentado "esta absoluta falta de respeto por parte de una persona que es diputado en el Congreso de los Diputados", a lo que ha añadido que "Podemos no puede permitir que diga estas cosas".

Por tanto, le insta a "no hablar de lo que no conoce y menos que lo desprecie", aunque ha recordado que el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, "ya lo hizo, llamando a vecinos de Aljaraque hipócritas" por su postura ante la ubicación de un centro de internamiento de menores en la localidad, y "no lo vamos a consentir", ha concluido Toscano.