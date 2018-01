Trump "ansioso" de testificar ante el fiscal especial Mueller, según abogado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "muy ansioso" de sentarse a testificar ante el fiscal especial que investiga la llamada trama rusa, Robert Mueller, según el abogado del gobernante, Ty Cobb.

En declaraciones al corresponsal de la cadena de televisión CBS Major Garrett para el podcast "The Takeout", Cobb aseguró que Trump "quiere poner el asunto a descansar" y que ya ha habido conversaciones con el equipo de Mueller sobre una posible reunión.

La semana pasada, el propio Trump consideró "improbable" que el fiscal especial que investiga la trama rusa le interrogue porque, según argumentó, "no hubo conspiración" entre su equipo de campaña con el Kremlin para perjudicar a su rival demócrata, Hillary Clinton, en las elecciones de 2016.

"Veremos qué pasa, pero cuando no hay conspiración y nadie la ha encontrado en ningún nivel, parece improbable que haya una entrevista", dijo el gobernante el pasado 10 de enero.

"No hubo absolutamente ninguna conspiración. Todo el mundo lo sabe. He estado once meses en la Casa Blanca y han tenido (los demócratas) esta falsa nube sobre esta Administración y le han hecho daño a nuestro Gobierno", agregó entonces el mandatario.

Según los medios locales, Mueller planteó la posibilidad de entrevistar a Trump durante una reunión a finales de diciembre con dos abogados del presidente, John Dowd y Jay Sekulow, y expresó su deseo de que el encuentro tuviera lugar en cuestión de semanas.

Según "The Washington Post", el interrogatorio se centraría probablemente en una serie limitada de preguntas con parámetros muy claros, porque los abogados de Trump no se sienten cómodos con un formato de cuestionario abierto.

Trump ha tachado de "caza de brujas" las pesquisas de Mueller sobre la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016 y la eventual coordinación con la campaña de Trump para perjudicar a Clinton, y ha asegurado que tiene garantías de que él mismo no está siendo investigado.

Mueller también ha citado a declarar a Stephen Bannon, el ex estratega jefe del presidente Trump, para que testifique ante un gran jurado en relación con esta investigación.

El fiscal especial emitió la citación después de que Bannon fuera citado en un nuevo libro muy criticado por Trump, en el que asegura que una reunión del primogénito del presiente, Donald Trump Jr., con los rusos supuso cuanto menos "una traición".

Hasta el momento, la investigación de Mueller ha llevado al enjuiciamiento de cuatro personas relacionadas con Trump: su exasesor de seguridad en la Casa Blanca, Michael Flynn; su exjefe de campaña, Paul Manafort; su "número dos" en la campaña, Rick Gates, y otro exasesor, George Papadopoulos, que trabajó para el magnate durante las elecciones.