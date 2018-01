Trump aspira a "unir" a EE.UU., pero lo ve difícil sin un "gran acontecimiento"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que le encantaría ser capaz de "unir" a su país y ayudarlo a superar sus "tremendas divisiones", pero opinó que será difícil hacerlo sin un "gran acontecimiento" traumático que renueve el patriotismo de los estadounidenses.

"Quiero ver a nuestro país unido", dijo Trump en un almuerzo con los presentadores de varias cadenas de televisión, horas antes de pronunciar ante el Congreso su primer discurso sobre el Estado de la Unión.

"Consideraría un gran logro si pudiéramos hacer que nuestro país estuviera unido. Si yo pudiera unir al país. Eso no es algo fácil de hacer, porque las opiniones son muy diferentes", afirmó Trump, según una transcripción proporcionada por la Casa Blanca.

"Sin un gran acontecimiento que haga que la gente se una, eso es difícil de conseguir. Pero me gustaría hacerlo sin ese gran acontecimiento, porque normalmente ese gran acontecimiento no es algo bueno. Me encantaría hacerlo", agregó el presidente.

Trump parecía referirse a los casos históricos en los que los sucesos traumáticos han unido a Estados Unidos en torno a la agenda del presidente, como ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando la popularidad de George W. Bush pasó del 57 % al 90 % en la semana siguiente a los ataques terroristas.

El mandatario negó que las "tremendas divisiones" que hay en Estados Unidos sean algo exclusivo de su primer año en el poder, sino que datan de hace "muchos años", incluida las presidencias de Bill Clinton (1993-2001), Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017).

Preguntado por lo que ha aprendido durante su primer año como presidente, Trump respondió que ha sido "mucho" y que gobernar es distinto que ser un "hombre de negocios", porque en ese caso solo hay que preocuparse por "ganar dinero y competir con gente".

"Pero cuando haces lo que estoy haciendo ahora, mucho de ello es (tener) corazón, mucho es (tener) compasión, mucho va más allá del dinero, como la inmigración", sostuvo Trump.

"Sería fácil resolver lo de la inmigración si fuera simplemente un asunto de negocios, pero no lo es. Y eso es lo que he aprendido, quizá lo que más he aprendido. Tienes que gobernar con los instintos de un hombre de negocios, pero añadir mucho más corazón y alma a las decisiones que antes", añadió.

Trump pasó parte del día ensayando para el discurso que dará a las 21:10 (02:10 GMT del miércoles), que durará unos 50 minutos y que, según la Casa Blanca, ha escrito él mismo con la ayuda del vicepresidente Mike Pence, el asesor de seguridad nacional H.R. McMaster y el asesor sobre inmigración Stephen Miller, entre otros.