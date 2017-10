Trump dice que no le sorprenden denuncias de acoso sexual contra Weinstein

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo hoy no estar sorprendido por el historial de acosos sexuales supuestamente realizados durante décadas por el productor de cine Harvey Weinstein, uno de los más conocidos y poderosos de Hollywood.

"Conozco a Harvey Weinstein desde hace mucho tiempo, no me sorprende nada", comentó Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca para volar a Carolina del Norte, donde participará en un acto de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano (RNC).

Ese historial de supuestos acosos sexuales por parte de Weinstein fue destapado esta semana por el diario The New York Times, que cuenta entre sus fuentes con "docenas" de testimonios pertenecientes a antiguos y actuales empleados del productor.

Esas fuentes no han dudado en dar detalles sobre el comportamiento de Weinstein, quien supuestamente ha llegado a acuerdos económicos extrajudiciales con al menos ocho mujeres, incluida la actriz Rose McGowan.

Lisa Bloom, la abogada del productor, admitió este viernes que su cliente actuó de forma inapropiada, en una entrevista con la cadena ABC.

Bloom renunció hoy a seguir representando a Weinstein, quien ha dejado su estampa en el cine gracias a películas como "Pulp Fiction", "Good Will Hunting", "Shakespeare in Love", "The English Patient" y "Chicago", entre otras.

Weinstein es, además, un conocido donante del Partido Demócrata y algunos de sus miembros, entre ellos senadores como Elizabeth Warren, han dicho que donarán a la caridad las contribuciones que el productor hizo a sus campañas.

Las revelaciones sobre Weinstein se han producido justo un año después de que, en la recta final de la campaña electoral, saliera a la luz un vídeo de 2005 en el que Trump alardea de besar y tocar las partes íntimas de las mujeres sin su consentimiento, así como testimonios de presuntas víctimas de abusos sexuales por parte del magnate.

Sobre ese vídeo, al ser preguntado de nuevo hoy, Trump volvió a decir lo mismo que hace un año, que se trató de una simple "charla de vestuario".