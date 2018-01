Trump se siente "traicionado" por su excolaborador Steve Bannon

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que se siente "traicionado" por su exasesor Steve Bannon a raíz de las revelaciones de un nuevo libro con los entresijos de la Casa Blanca.

En el libro, "Fuego y furia", de Michael Wolff, lanzado el pasado viernes, que tiene a Bannon como una de las fuentes, Trump sale mal parado por su carácter, su inexperiencia política y las fuertes divisiones en su equipo.

"Me siento traicionado porque se supone que no debes hacer eso", afirmó Trump en una entrevista con The Wall Street Journal en la que aborda diversos temas, incluida su relación con Bannon.

Bannon, representante del sector político más conservador que llevó a Trump a la Casa Blanca, tuvo un papel clave durante la campaña electoral, y en la nueva administración fue estratega jefe hasta su salida de ese puesto, el 18 de agosto de 2017.

En la entrevista, Trump restó importancia al papel que pudo tener Bannon para que él llegara a la Casa Blanca, y dijo que hubo muchas personas más que contribuyeron a su victoria.

"El mayor logro de Steve es que fue capaz de convencer a un medio corrupto de que era el responsable de mi victoria", sostiene Trump.

"Steve no tuvo nada que ver con mi victoria, o muy poco", agregó.

El presidente, sin embargo, no quiere cerrar todas las puertas a su antiguo colaborador, y consultado sobre si las diferencias entre ellos ya son permanentes, respondió: "Veremos qué pasa".

Aunque Bannon salió de la Casa Blanca después de llegar a un acuerdo con el jefe del Gabinete, John Kelly, según la primera explicación oficial, hoy Trump dio una distinta versión y dejó claro que su antiguo colaborador había sido "despedido".

Según Trump, la salida de Bannon se produjo porque se había convertido en un "imán" para atraer críticas hacia su administración, lo que lo convertía en "muy ineficaz".

En la entrevista, Trump vuelve a arremeter contra el libro de Wolff, que ya ocupa el primer puesto en las ventas de Estados Unidos.

El mismo día de su publicación, Trump dijo que estaba "lleno de mentiras", y lo descalificó.

Hoy, el gobernante señaló que en ningún momento se reunió con el autor, aunque Wolff dijo al Journal que tuvo "cerca de tres horas" de conversación cara a cara con Trump en la campaña electoral, en la transición y cuando estaba en la Casa Blanca.

Trump insistió en la entrevista con el Journal en la necesidad de reformar las leyes contra la difamación, y dijo que debería haber algún tipo de responsabilidad contra quienes utilizan "fuentes falsas".