La esposa de Tsipras confiesa que llora cada aniversario del reférendum antirescate

La esposa de Alexis Tsipras, Betty Baziana, ha confesado que todos los años llora de rabia el 5 de julio porque Grecia tuvo que plegarse ante la "bota fascista" de los acreedores y firmar un memorando de rescate que el pueblo no quería.

En una amplia entrevista que publica hoy el diario "Efymerida ton Syntakton", la primera que concede desde que su marido asumió el Gobierno hace tres años, Baziana sostiene que Tsipras "no traicionó" al pueblo a pesar de que firmó algo que la ciudadanía rechazó ampliamente en referéndum.

Baziana asegura que su marido "luchó lo mejor que pudo" con plena conciencia de la peligrosa situación.

Sostiene que el líder de Syriza llegó hasta donde pudo en las negociaciones, con un sentido de responsabilidad por lo que le había prometido al pueblo griego, que había votado "no" al acuerdo en los términos propuestos, pero tampoco había votado a favor de una salida del euro.

"Es por eso que no acepto las acusaciones de traición y engaño. No tenía nada más en mente y lo hizo: él no miente, no retrocedió", sino que llegó a un compromiso que "no fue humillante", con la perspectiva de salir de la "hegemonía de los poderosos al final de la austeridad irracional".

En cuanto a la austeridad llevado a cabo por Tsipras al igual que los Gobierno anteriores, Baziana reconoció que "este es el gran coste, pero es hora de que se elimine gradualmente".

"En esa batalla Tsipras no cambió de valores, siempre estuvo con los trabajadores, nunca con los poderosos", afirma.

Baziana añade que nadie en la formación política que lidera Tsipras se ha aprovechado de su cargo para beneficiarse personalmente. "Si sabes de alguien de Syriza que se llevó dinero, dímelo, seré la primera en salir a la calle", añade.

Preguntada sobre qué político le gustaría conocer, responde: "Alguien que ya no vive, Fidel Castro".

Betty Baziana es compañera de Tsipras desde hace 20 años y al igual que él ha estado siempre activa en el movimiento izquierdista.

Hasta hace poco se ha mantenido al margen de la vida pública, pero en el último año ha optado por participar activamente en los programas de las primeras damas durante las visitas de Estado de líderes como Barack Obama, Emmanuel Macron o Recep Tayyip Erdogan.

A la pregunta de cómo combina su vida profesional en la Universidad Técnica de Atenas -es ingeniera informática- con su papel de esposa del primer ministro, responde que intenta hacer su trabajo lo que mejor que puede, pero dice que es algo que tienen que juzgar sus colegas y no los medios.