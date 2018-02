Tura reclama la neutralidad de todas las policías y avisa: "Los Mossos no son de nadie"

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat y exmilitante del PSC Montserrat Tura ha defendido que todas las policías deben ser "neutrales" en los conflictos políticos y ha lamentado que en los últimos meses se haya puesto en cuestión este principio tanto en la policía catalana como en los cuerpos estatales.

Lo ha explicado en una entrevista de Europa Press, tras haber publicado su último libro 'República pagesa. Vindicación del catalanisme rabassaire' (Pòrtic), en el que a través de la trayectoria de su bisabuelo y abuelo repasa y reivindica este movimiento social y político en una obra que ha obtenido el Premi Carles Rahola de ensayo.

"Los servidores públicos que visten uniformes de policía tienen que ser neutrales en las causas políticas. No pueden posicionarse de un lado o del otro. Aquí hubo un determinado momento en que una parte de la vida política catalana cogió como bandera a los Mossos", reflexiona en la entrevista.

Tura lamenta que, a raíz de la gestión de los Mossos de los atentados del verano --que ella ve positiva y aplaude--, organizaciones independentistas trataron de apropiarse de la figura el entonces mayor Josep Lluís Trapero, y concluye que aquello le "hizo mucho daño al mayor y a los Mossos".

La exconsellera critica que se produjera esta situación y concluye: "Los Mossos no son de nadie. No son de un bando o de otro en un conflicto político. Son de Catalunya y de los catalanes en un concepto muy amplio".

"Esto también va por la Guardia Civil y la Policía Nacional, que han sido comandadas con una orientación que rompe todos los principios en materia de seguridad pública que yo he intentado defender", resume la exconsellera de Interior primero, y de Justicia después.

Tura también aborda la prisión preventiva en la que se encuentran cuatro líderes soberanistas, entre ellos los dos miembros del Govern cesado Oriol Junqueras y Joaquim Forn, una situación que rechaza y que considera de "impiadosa".

Expone que los líderes encarcelados no siempre han hecho bien las cosas, pero considera desmesurada la prisión incondicional: "Son personas más que conocidas, que se han presentado voluntariamente ante la justicia y que no parece que tengan intención de fugarse. Me parece del todo impiadoso".

También pone en duda algunos de los delitos que se les imputan, asegurando que ha seguido muy de cerca actos que han organizado el soberanismo y que en ningún caso ha vivido ningún tipo de "violencia".

PROMESA NO CUMPLIDA

Tura fue durante siete años consellera de la Generalitat y considera difícilmente viable "jurídicamente" que Carles Puigdemont pueda ser presidente de la Generalitat si sigue residiendo en Bélgica.

Cree que el candidato de JxCat es víctima de una promesa que hizo y no puede cumplir, la de que volvería si ganaba las elecciones: "Lo que nos tenemos que preguntar es si era una promesa viable o no. Yo creo que desde el punto de vista jurídico no es viable".

Tura afea a Puigdemont que "sabía que si proclamaba la República el día 27 habría consecuencias de carácter judicial graves" y que, aún así, quiso seguir adelante, y ha recordado que fue requerido varias veces por la justicia sin que esto le disuadiera.