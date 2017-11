Turull pide defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña

El exconseller de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull ha asegurado que ha sido "encarcelado por haber sido leal al mandato" de quienes lo eligieron, y ha apelado a la ciudadanía a "defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña".

En un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, Turull, al que la juez Carmen Lamela ha enviado hoy a prisión tras tomarle declaración, ha asegurado: "Tengo toda la confianza y esperanza en el pueblo de Cataluña. Él no ha fallado nunca y ahora tampoco lo hará".

Turull les dice en este mensaje a sus padres, hermanos y amigos que no sufran por él y subraya que estará bien. "Estoy convencido de lo que he hecho, que ni es delito ni he hecho daño a nadie", apostilla.