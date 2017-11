La UE da un ultimátum a Londres para avanzar en las negociaciones del "brexit"

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dio hoy un ultimátum a Londres para que haga progresos respecto a la factura del divorcio y la frontera física con Irlanda si quiere empezar a negociar la segunda fase del "brexit".

"Para evitar ambigüedades con el calendario, le he dejado claro a la primera ministra británica, Theresa May, que los progresos deben llegar como tarde a principios de diciembre", afirmó Tusk al término de la cumbre social en Gotemburgo, en la que el presidente del Consejo y May mantuvieron una reunión bilateral.

La UE está dispuesta a pasar a la segunda fase de las negociaciones del "brexit" sobre las futuras relaciones entre el bloque y Londres solo si hay suficientes progresos en materias como la factura del divorcio, la frontera con Irlanda y los derechos de los trabajadores.