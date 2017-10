UPN, Foro, CC-AHI y Agrupación Socialista Gomera respaldan el 155 pero siguen pidiendo que se busque una solución

La mayoría del Grupo Mixto del Senado y Coalición Canaria del Senado han expresado su respaldo a la aplicación de medidas en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución aunque buena parte de ellos han pedido que se sigan buscando soluciones de diálogo y mediante una reforma constitucional.

Han expresado el apoyo a las medidas que hoy debate el Pleno del Senado UPN, Foro y Agrupación Socialista Gomera, del Grupo Mixto, así como Coalición Canaria (comparte grupo con el PDeCAT). Se han manifestado en Contra Compromís y EH Bildu, mientras que Nueva Canarias ha mostrado la única abstención del hemiciclo. También Ciudadanos forma parte del Grupo Mixto y ha expresado su voto a favor.

El senador de UPN, Pachi Yanguas, ha entendido que el Gobierno y el Senado "están en la obligación legal de actuar" porque no hacer nada sería peligroso, ha dicho. Yanguas ha dicho que Cataluña se dirige a un "abismo" del que le será difícil salir, aunque también se ha mostrado confiado en que "hoy no finaliza nada" y se podrá llegar a acuerdos que superen esta situación.

Yanguas les ha dicho a los miembros del Gobierno que asisten al Pleno del Senado que muchos ciudadanos les respaldan hoy para recuperar "la democracia, la legalidad y la autonomía" en Cataluña.

En cuanto a Foro Asturias, Rosa María Domínguez ha asegurado sentir "sonrojo democrático" por salir a la tribuna a defender "el imperio de la ley y la separación de poderes". El 155 es a su juicio la respuesta a la situación en Cataluña para "velar por las libertades" de los ciudadanos en esa comunidad y ha pedido al independentismo que vuelva a la senda de la razón porque ha convertido Cataluña en "un páramo de rencor".

La senadora de la Agrupación Socialista Gomera, Yaiza Castilla, ha apoyado igualmente la aplicación del 155, aunque también ha censurado que se ha llegado a esta situación después de años "de mirar hacia otro lado". Ha pedido también que se aborde el problema territorial que a su juicio tiene España con una reforma de la Constitución.

TRISTEZA DE COALICIÓN CANARIA

María del Mar del Pino Julio Reyes, portavoz de Coalición Canaria, ha pedido recuperar el diálogo cuando "ya no hay más días después", pero ha expresado su voto a favor del 155 porque CC quiere "dar la cara" y parar un proceso que conduce a un callejón sin salida y a la confrontación. "Nuestro voto también apela al PP y al PSOE, que ambos se impliquen en reformar la Constitución española hablando con todos, es el único camino", ha dicho.

La senadora ha pedido parar esta "espiral peligrosa" que puede ir más allá de Cataluña y afectar a todo el país; para ello ha pedido una convocatoria de elecciones en Cataluña que después dé paso a esa reforma constitucional. "Somos todos conscientes de que esto no acaba aquí", ha avisado, para rechazar ningún aplauso hoy en el Senado. "Es imperdonable que no podamos encontrar una respuesta política", ha zanjado.

Coalición Canaria ha mantenido un voto particular para "suavizar" el texto del Gobierno, que no ha sido aceptado por el PP. Lo ha defendido Pablo Rodríguez Cejas (Agrupación Herreña Independiente), para quien no se deben "romper los pocos canales de comunicación que aún puedan existir para alcanzar una solución pactada de este conflicto".

NUEVA CANARIAS, ÚNICA ABSTENCIÓN DEL PLENO

Por parte de Nueva Canarias, María José López Santana, ha sentenciado que el Pleno de hoy es "la constatación de un fracaso" porque el Senado debió protagonizar debates territoriales hace años pero hoy afronta cómo liquidar la autonomía de un territorio con la aplicación del 155, ha dicho, que ha calificado de "avasallador" y que ha rechazado. Su voto será la abstención, la única del hemiciclo.

"Hoy no es día para aplausos ni para discursos triunfalistas", les ha dicho a los senadores del PP. "Hoy no hay vencidos, hoy hemos fracaso todos, era nuestra obligación llegar a puntos de encuentro, millones de personas nos lo demandan. La fractura social puede ser irreparable. Por favor, recuperemos la concordia", ha dicho, con la voz temblorosa.

COMPROMÍS Y BILDU, EN CONTRA

Mulet ha defendido un referéndum pactado como única forma de responder al problema. "Las medidas del PP y sus lacayos van a ser contraproducentes, miopes, no van a contribuir en nada a la solución del conflicto", ha dicho.

El senador de Compromís ha asegurado sentir vergüenza del PP, "el partido más corrupto de occidente", ha dicho, para hacer un largo recitado de casos de corrupción que a su juicio son los que rompen España. "Van de demócratas, pero cuando rascamos un poquito huele a neofranquismo del bueno", ha agregado.

El senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha asegurado que se responde con "golpismo del siglo XXI" a un conflicto democrático que requiere diálogo, "no violencia, brutalidad y amenaza". Y ha acusado al PP de recurrir a fórmulas que ya empleó "Milosevic para acabar con la autonomía de Kosovo y así le fue", ha añadido, para rematar que "'francoland' está más cerca hoy que ayer".