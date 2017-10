UPN defiende el "deber inexcusable" de mantener el orden constitucional

El senador de UPN Francisco Javier Yanguas ha garantizado hoy que la aplicación del 155 "no es una venganza ni un ajuste de cuentas", sino devolver a Cataluña a la legalidad y recuperar el autogobierno, y ha recalcado que el Estado de derecho tiene el deber inexcusable de mantener el orden constitucional.

"Esto no va de autogobierno sí, autogobierno no (...), esto va de cumplir o no con la ley, de libertad, derechos y garantías", ha subrayado Yanguas en la comisión del Senado que estudia las medidas propuestas por el Gobierno en Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El senador navarro, que ha intervenido como portavoz del grupo mixto, ha recalcado que en Cataluña se han cumplido los presupuestos que habilitan al Gobierno para aplicar el 155.

Tras acusar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de haber dado un "portazo" al Senado, ha subrayado que "es muy difícil dialogar con alguien que está fuera de la ley sobre algo que es ilegal".

"Es más o menos pedir imposibles", ha lamentado Yanguas, que ha advertido de las consecuencias "imprevisibles" de la deriva en la que los separatistas han llevado a Cataluña y ha hablado de "auténtica tragedia de dimensiones inimaginables".

Ha insistido en que Cataluña es "cosa de todos" y ha recalcado que "no debe haber ni vencedores ni vencidos" y, por eso, ha pedido a todos los senadores humildad, altura de miras y unidad.

"Estamos hoy ante un territorio ciertamente inexplorado", ha constatado y ha confirmado que UPN está por la convivencia, la igualdad, el cumplimiento de la ley y la lealtad constitucional desde la cooperación entre las comunidades autónomas.

Ha insistido en que el Estado de derecho debe convencer a todos los españoles y que España hay que construirla entre todos y ha pedido a Puigdemont que, antes de que sea demasiado tarde, vuelva a la legalidad y convoque elecciones.

"En democracia hay unas reglas y saltárselas no lleva a ningún buen puerto", le ha dicho y le ha asegurado que "todavía hay tiempo" para volver a la legalidad y trabajar por un horizonte común.