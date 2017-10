Unidos Podemos, en contra de la citación de Trapero ante la AN porque "no es la solución" a la "crisis de Estado"

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha apuntado que la citación del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado por un presunto delito de sedición "no es la solución" a la "crisis de Estado" y ha vuelto a pedir "diálogo" entre las fuerzas políticas.

Así lo ha manifestado en declaraciones a 'Los Desayunos de TVE' recogidas por Europa Press, donde ha insistido en que los tribunales y los jueces no son la solución al conflicto con Cataluña. "A la vista está que esa forma de resolver las cosas no ha funcionado", ha añadido, para después recalcar que la solución es "escuchar a la ciudadanía".

Además, la dirigente del partido morado ha recordado que estas diligencias se han producido a raíz de la admisión a trámite de una denuncia presentada por la Fiscalía contra las personas que participaron en las concentraciones durante los registros ordenados por un juzgado de Barcelona. Al respecto, ha hecho hincapié en que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha sido reprobado por el Congreso "por utilizar la Fiscalía para ayudar al PP".

Por otro lado, Montero ha vuelto a cargar contra el mensaje pronunciado por el Rey por la situación en Cataluña, en el que el monarca aseguró que el Estado debe "asegurar el orden constitucional" ante quienes quieren "quebrar la unidad de España". A su juicio, el Rey "tomó partido" por la posición "autoritaria" del PP, su mensaje "profundiza" la crisis en Cataluña y "echa leña al fuego" en el conflicto.

Para la diputada de Podemos, el discurso del Rey "no aporta ninguna solución". Asimismo, ha criticado que no mencionase a los centenares de heridos que hubo tras los enfrentamientos de la jornada de votación del referéndum del pasado domingo y que no defendiese los "derechos civiles".

Según ha insistido, el Rey "podría haber hablado de diálogo" y de "dar voz a la gente": "El Rey tenía mucho más que hacer y que decir", ha sentenciado, al mismo tiempo que ha recalcado que, a su juicio, España está siendo "la vergüenza del mundo" por lo acontecido este domingo en Cataluña y por "la actitud autoritaria y represiva" del PP.

Montero cree que hay "serios motivos para la preocupación" tras las palabras del Rey, aunque sostiene que también los hay para "la esperanza" debido a que los ciudadanos "están saliendo de forma cívica a defender sus derechos y la democracia". Por último, la dirigente de Podemos ha pedido al PSOE que "deje de avalar" la estrategia "represiva" de los 'populares'.