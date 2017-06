Unidos Podemos presentará una queja formal en el Senado porque el Gobierno "se niega a responder" sus preguntas

Según ha informado en un comunicado la formación morada, las preguntas formuladas se enviaron "por escrito hace meses" y el secretario de Estado no comunicó previamente que se dirigieran a otra comisión. No obstante, en la Comisión de Exteriores de este jueves, Castro ha afirmado que no es "la persona competente para esto", lo que según Unidos Podemos sustrae "la función constitucional de control al Gobierno".

Mora se ha referido a este asunto como "una tomadura de pelo y una falta de respeto a la ciudadanía" y desde su partido han criticado que el Gobierno "utiliza todas las tretas posibles para bloquear a los representantes democráticos".

En concreto, la senadora de Unidos Podemos ha preguntado al secretario de Exteriores sobre las dos oficinas de asilo, ubicadas en Ceuta y Melilla, que desde su inauguración "aún no han recibido ni una sola solicitud de asilo por parte de inmigrantes subsaharianos".

En este sentido, Unidos Podemos ha criticado que la "única manera" de solicitar asilo para estas personas pasa por "saltar la valla" que separa ambas ciudades autónomas del territorio marroquí. "A la actitud hostil de las fuerzas auxiliares marroquíes hay que añadir las devoluciones en caliente" de las fuerzas españolas, han apuntado desde este grupo parlamentario.