Urkullu niega que Marta Rovira le pidiera su intermediación con Puigdemont

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha negado hoy que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, haya hablado con él para solicitarle que interceda con Carles Puigdemont para intentar desbloquear la investidura del nuevo presidente de la Generalitat.

Urkullu, quien ha presentado en San Sebastián el nuevo Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos del Palacio de Aiete, se ha referido a las informaciones que publican algunos medios de comunicación sobre esta petición que Rovira le habría hecho a través de una llamada telefónica producida en las últimas semanas.

"A día de hoy yo no he hablado con la señora Marta Rovira", ha recalcado Urkullu, quien ha apelado a la "discreción" y ha recordado que él no suele pronunciarse sobre estos asuntos. "No tengo nada que decir públicamente sobre esta cuestión", ha zanjado.

Iñigo Urkullu ha aprovechado la ocasión para desear "lo mejor" en sus declaraciones a las personas que tendrán que declarar esta semana ante el juez del Tribunal Supremo que investiga a la cúpula del proceso soberanista catalán por un posible delito de rebelión.

En concreto, hoy comparecen como investigadas la dirigente de ERC Marta Rovira y la del PDeCAT Marta Pascal, mientras que Artur Mas está citado mañana junto a Neus Joveras (expresidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia) y Anna Gabriel el próximo miércoles después de que el juez accediera a retrasar su declaración, prevista inicialmente para el pasado día 14.

No obstante, la comparecencia de Gabriel es un misterio habida cuenta de que se halla en Ginebra (Suiza) y que no será hasta mañana cuando la CUP informe de la estrategia a seguir de la exdiputada de cara a su presencia o no ante el Supremo.

El lehendakari ha deseado que el fiscal general no solicite "medidas cautelares y que todos hagamos lo posible" para que la "situación en Cataluña se conduzca a una situación de normalización institucional y de normalización en la convivencia en la medida de lo posible cuanto antes".