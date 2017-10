Urkullu valora que Puigdemont se haya mostrado "dispuesto a la mediación para abrir una nueva puerta al diálogo"

"Puigdemont no ha dicho NO a D. Felipe VI. Le ha dicho que así no. Se ha mostrado dispuesto a la mediación para abrir una nueva puerta al diálogo, sin que haya hecho referencia expresa a la Declaración Unilateral de Independencia. Hay una oportunidad para intentarlo!", ha indicado Urkullu en su perfil de Facebook.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha mostrado esta noche su "disposición a emprender un proceso de mediación" sobre el proceso independentista tras el referéndum del 1-O, y ha rechazado el mensaje institucional del Rey del martes.

En un mensaje institucional este miércoles por la noche desde la Generalitat, ha dicho que "este momento pide mediación", que está recibiendo propuestas para hacerlo y que prevé recibir más.

Puigdemont ha constatado que el Gobierno central no ha dado "nunca ninguna respuesta positiva" a iniciativas de mediación, y ha pedido "que este conflicto se encarrile desde la política y no desde la policía". Ha insistido en que su ejecutivo tiene "puerta abierta siempre al diálogo y respeto hacia el otro".