Urkullu ve "falta de inteligencia política" en la prisión para los exconsejeros

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado hoy que el encarcelamiento de exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, y de siete exconsejeros es "absolutamente desproporcionada" y revela que "falta una inteligencia política absoluta en el Estado español".

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado hoy prisión incondicional sin fianza (como pedía la Fiscalía) para el Junqueras y para siete exconsellers, mientras que ha impuesto una fianza de 50.000 euros al exconsejero Santi Vila para poder eludir la cárcel.

Urkullu ha opinado que esta decisión judicial es "la peor que se podía haber tomado" porque puede ser "contraproducente", señaló en declaraciones a los periodistas durante la visita institucional que hace esta semana a las ciudades canadienses de Quebec, Montreal y Ottawa.

"Hoy constato la peor de las sensaciones que tenía en cuanto a la judicialización de la política y a la aplicación y ejecución del artículo 155 de la Constitución", ha afirmado Urkullu.

A su juicio "lo más grave" es que esto también denota "que hay una politización de la justicia" porque la Fiscalía General del Estado depende del Gobierno de España.

El lehendakari, que no ha querido opinar sobre la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha criticado que en los últimos siete años el Gobierno del PP "no ha ofrecido ninguna solución ni ninguna propuesta de satisfacción suficiente" a las reivindicaciones que llegaban desde Cataluña.

Explicó que "le he pedido en este sentido que, además de velar por el cumplimiento de la legalidad, tenga en cuenta los sentimientos arraigados profundamente" entre los catalanes y que en los ámbitos de la política y de la justicia se decante por "adecuar las medidas a las realidades de contexto".

Urkullu, que ha alertado de nuevo sobre el "riesgo de fractura social", ha considerado que el Ejecutivo de Rajoy debe asumir que las leyes "se pueden ensanchar" para dar respuesta a las aspiraciones de la ciudadanía.

El jefe del Gobierno autónomo vasco ha recurrido al símil de un matrimonio en el que una parte quiere divorciarse y otra no, y señaló que quien no desea la separación "tendrá que hacer por seducir a la otra parte para que no se produzca esa ruptura".