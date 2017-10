Urkullu reitera su apuesta por el diálogo y la mediación ante la "legítima" aspiración a la independencia catalana

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido este viernes en el Parlamento Vasco que la independencia es "una aspiración legítima" y con "arraigo" en Euskadi y Cataluña, aunque ha insistido en su mensaje en favor de evitar el "conflicto" y de afrontar estas demandas a partir del "diálogo", la "buena fe" y, en caso de que sea requerida, la "mediación".

Urkullu ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra la Cámara autonómica, a varias preguntas de los grupos sobre los trabajos para la reforma del sistema de autogobierno vasco y sobre la situación del proceso soberanista de Cataluña.

El lehendakari ha reiterado su apuesta por la vía del "diálogo, el acuerdo y la bilateralidad" para afrontar el debate territorial. Urkullu ha insistido en la necesidad de "evitar el conflicto", y ha asegurado que la independencia es "una aspiración legítima". Asimismo, ha señalado que el derecho a decidir es una demanda con "arraigo" en las sociedades vasca y catalana.

En todo caso, ha reiterado que este es un tema que hay que abordar a partir "del diálogo y la negociación con buena fe" para, en el caso de que haya un acuerdo, emprender una reforma constitucional "que haga posible la independencia tras la celebración de un referéndum".

Urkullu ha iniciado su intervención en el pleno respondiendo a una pregunta del PNV sobre el informe elaborado por el Gobierno Vasco acerca de las competencias que aún no han sido transferidas a Euskadi por el Estado pese a estar recogidas en el Estatuto de Autonomía de Gernika.

El lehendakari ha recordado que dicho estudio cuantifica las transferencias pendientes en 37, y ha propuesto que todos los grupos del Parlamento "aúnen esfuerzos" para reclamar ante el Gobierno central el "cumplimiento íntegro" del Estatuto.

"NO HAY OTRA SOLUCIÓN"

Urkullu se ha mostrado partidario de tratar estas cuestiones desde "el respeto a la pluralidad de sentimientos y a las diferentes realidades nacionales", aunque ha lamentado que esto es algo "que está brillando por su ausencia en estos momentos". Pese a todo, ha vuelto a advertir de que "no hay otra solución" que afrontar el debate sobre la territorialidad a partir "del pacto y la democracia", evitando siempre el "enfrentamiento".

En respuesta a otra pregunta de EH Bildu, Urkullu ha vuelto a criticar el uso de la "violencia" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE) contra los participantes en el referéndum del pasado domingo.

Frente a esa forma de actuar, ha reiterado su posición en favor de la recuperación de "las vías de diálogo" y de las "vías bilaterales y acordadas" para que los ciudadanos puedan expresar su opinión.

Además, tras reprochar a EH Bildu que en su análisis no tenga en cuenta a "todos" los catalanes, ha vuelto a reclamar una "solución pactada" y, en el caso de que fuera requerida, la "mediación" entre las instituciones de Cataluña y el Estado. "No voy a sentarme a esperar el choque de trenes y el descarrilamiento; prefiero empeñarme en buscar vías de solución desde el realismo y la voluntad de acuerdo, tanto en mis intervenciones públicas, como en las que no lo son", ha añadido.

'LEY DE CLARIDAD'

También ha respondido a una pregunta de Elkarrekin Podemos acerca de su opinión respecto a la conocida como 'ley de claridad' con la que Canadá reguló la forma de atender a las aspiraciones independentistas de una parte de la población de Quebec.

Urkullu ha afirmado que la norma canadiense es "un modelo inspiratorio", aunque se ha reafirmado en su defensa de que Euskadi diseñe su propia "vía" para abordar este tipo de cuestiones.

A continuación, ha subrayado que, en todo caso, hay que tratar de "evitar el conflicto" y que la independencia es "una aspiración legítima". Asimismo, ha planteado que hay que tratar de dialogar "con buena fe", y ha planteado la posibilidad de abordar una reforma constitucional "que haga posible la independencia tras la celebración de un referéndum".

"BUCLE PERVERSO"

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha asegurado al lehendakari que a su grupo también le gustaría poder "negociar y acordar" con el Estado sobre estas cuestiones, aunque ha considerado que esto no es posible porque la respuesta que se ha dado a las demandas soberanistas de Cataluña demuestran que "España está inmersa en un bucle perverso infinito".

Por parte de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez ha mostrado su "preocupación" ante las posibilidades de que el Gobierno Vasco (PNV-PSE) pueda encauzar el debate territorial, dado que los socialistas "no plantean una apuesta clara por la plurinacionalidad" del Estado. Martínez ha insistido, además, en la propuesta de su partido de aprobar una norma similar a la 'ley de claridad' canadiense para canalizar desde la legalidad las demandas soberanistas.

Desde el PP, Alfonso Alonso ha solicitado a Urkullu que "retire el apoyo" que -según ha dicho- ha dado al proceso soberanista de Cataluña. Además, le ha emplazado a "cerrar las puertas a la independencia" en Euskadi, ya que ese es "un camino que nos lleva a la locura". En la misma línea, le ha pedido que "garantice que lo que ocurre en Cataluña no ocurre en Euskadi".

Desde las filas de los grupos que apoyan al Gobierno autonómico, Iñigo Iturrate (PNV) ha respaldado la vía del "pacto y democracia", sobre la que ha destacado que, en la actualidad, "cobran especial valor ante la ante la cerrazón de las principales instituciones del Estado, ante la falta de reconocimiento y respeto a las realidades nacionales y ante lo que parece la inminente caída al abismo institucional".