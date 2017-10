Urralburu (Podemos) cree que los Anticapitalistas se colocan fuera de Podemos

El secretario general de Podemos en Murcia y portavoz en la Asamblea regional, Oscar Urralburu, ha considerado esta tarde que el comunicado emitido por la corriente Anticapitalistas de la formación morada sobre Cataluña "los coloca fuera de Podemos".

"El comunicado de Anticapitalistas sobre Catalunya y el reconocimiento de la DUI los coloca fuera de Podemos. En nuestro proyecto no cabe esto", señala un mensaje escrito por Urralburu en Twitter.

Urralburu se refiere al comunicado del sector anticapitalista de Podemos, del que forman parte la líder en Andalucía, Teresa Rodríguez; el alcalde de Cádiz, José María González "Kichi"; o el eurodiputado Miguel Urbán, que señala que la "nueva República catalana" proclamada por el Parlament abre un proceso constituyente "que rompe con el régimen del 78" y enfrenta retos como integrar a los no independentistas.

En el comunicado argumentan que la proclamación se ha producido en un contexto "de amenazas constantes para aplicar el 155", una "salida autoritaria" a un conflicto que, a su juicio, "tiene que tener una salida eminentemente política y democrática".

Por ello, llaman a "rechazar" la aplicación del artículo 155 y a la defensa democrática, pacífica y desobediente de la voluntad del pueblo catalán y su derecho a decidir".

"La nueva República catalana se enfrenta a retos internos que no puede soslayar, en un país en el que un sector importante de la población no se siente representado por el independentismo", prosigue Anticapitalistas, que marca el reto de la integración de los ciudadanos no independentistas como el primero que debe afrontar.

Tras éste, marca los de organizar un movimiento "capaz de resistir a la represión del Estado", poner las cuestiones sociales en el centro y democratizar "radicalmente" Cataluña.

El pronunciamiento de Anticapitalistas se produce además horas antes de la reunión que va a mantener mañana por la mañana el llamado 'Gobierno en la sombra' de Podemos (Rumbro 2020), del que forman parte sus principales dirigentes, para debatir sobre "la plurinacionalidad", según ha informado el partido morado.

Un encuentro que abrirán las intervenciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y del coordinador general de Catalunya En Comù, Xavier Domènech.

Además de Domènech, asistirá también el portavoz de Catalunya En Comù, Ernest Urtasun, y otros representantes de las confluencias de Podemos, como la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, y el líder de IU, Alberto Garzón.

Por la tarde además, Iglesias intervendrá en un gran acto organizado en Madrid por su partido para explicar su proyecto de plurinacionalidad.

"Conectar España: plurinacionalidad, solidaridad, fraternidad" es el título con el que Podemos ha bautizado este acto, al que quiere dotar de un tono festivo, con música, poesía y diferentes actuaciones.