Cargas, colas, urnas y tensión: la jornada del 1-O, en vídeos

Cientos de personas han permanecido en el interior de los principales colegios de Barcelona durante toda la noche esperando la llegada de los Mossos, que se han personado sobre las seis de la mañana. Los agentes, que tenían orden judicial de cerrar los colegios, han decidido levantar acta de la situación y no forzar los desalojos.

Más tarde, poco antes de las 9 de la mañana, llegan las urnas y papeletas en bolsas de basura que se abren paso entre los pasillos que la gente ha formado para que pudieran entrar en el colegio. Por ejemplo, una cadena humana entre los asistentes ha facilitado que llegaran estas a la Escola Industrial de Barcelona.

En ese momento se han empezado a organizar y conformar las mesas electorales. En algunos centros han sido los primeros votantes los que han ocupado las responsabilidades de vocales y presidentes de las mesas.

Justo antes de la apertura de los colegios, decenas de patrullas de la Guardia Civil y Policía Nacional han empezado a desplegarse por las calles de Catalunya.

La Policía Nacional ha empezado a desalojar numerosos centros de votación. Tras varios momentos de tensión, los antidisturibios han empezado a sacar una a una a las personas que bloqueaban los accesos a los centros. En este vídeo, la Policía Nacional consigue entrar en el Intituto Jaume Blanes y retira las urnas.

Images that Madrid has been fearing as police uses force to remove young and old from voting stations. @FT pic.twitter.com/Z7pzkDDFwr