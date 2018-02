El VP pide unidad de la oposición y plantea cinco puntos de presión al Gobierno Venezuela

Juan Guaidó, diputado opositor por Voluntad Popular (VP) partido liderado por el privado de libertad Leopoldo López, pidió hoy unidad a la oposición al gobierno venezolano de cara a la decisión de presentarse, o no, a las presidenciales del 22 de abril y planteó cinco puntos de presión al Gobierno.

"Hay que aglutinarnos en torno a lo que nos une. Nos une que queremos elegir en condiciones claras, transparentes, un nuevo presidente. Si en esa pregunta estamos todos de acuerdo, yo creo que esa es la forma de avanzarle", sostuvo Guaidó en una entrevista en el canal Globovisión.

"El tema aquí son dos: cómo elegimos a esa persona y cómo construimos las condiciones óptimas para nosotros poder elegir", agregó.

Para el también jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) esta unidad es "fundamental" y adelantó que en los próximos días "se va a presentar una ruta clara al país, que pueda decir si decidimos participar o no" en los comicios convocados para abril.

"Porque no hay las condiciones", sostuvo al ser preguntado acerca de por qué la oposición no ha decidido todavía si concurrirá a los comicios presidenciales.

Dijo que considera que, entre otros problemas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está parcializado y favorece al oficialismo y de ahí que no se den las condiciones para que las elecciones sean "justas" y "transparentes".

Planteó cinco elementos de presión al Gobierno, como la "conducción" conjunta de las decisiones en la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la "movilización" de la ciudadanía como "presión interna" y no "esperar a que nos vengan a ayudar" desde otros países.

"No vamos a generar cambios si no hay una presión de cambios. Si no hay la teoría del cambios que nos avance a salir. Se debe de movilizar en torno a condiciones justas, un cronograma electoral claro, transparente", apuntó.

Estos cinco puntos se completan, dijo, con la "presión internacional fundamental" para que se sancionen a "violadores de Derechos Humanos y corruptos" del Gobierno.

Afirmó que ante la "terrible realidad" que vive Venezuela, a la oposición "nos corresponde (...) como alternativa, es de nuevo, lo que hicimos en 2015, aglutinar y movilizar como en el 2017".

"Y presentar una propuesta muy clara para recuperar nuestro país, un plan de Gobierno que permita la reestructuración de la economía, recuperando capitales robados por ejemplo (...) podemos recuperar Venezuela en el cortísimo plazo siempre y cuando nosotros cambiemos a este Gobierno", argumentó.

En enero pasado la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano plenipotenciario considerado anticonstitucional por la oposición y varios Gobiernos por cómo se convocó y conformó, ordenó al CNE convocar elecciones para el primer cuatrimestre de 2018, y así lo hizo.

El Grupo de Lima, integrado por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y Costa Rica ratificó ayer su rechazo a esta convocatoria electoral y exigió un nuevo calendario electoral al considerar que los comicios no podrán ser "democráticos, transparentes" ni "creíbles".