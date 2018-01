Valcárcel: el "adoctrinamiento" en Cataluña genera "violencia intelectual"

El "adoctrinamiento preocupante" existente en Cataluña genera una "violencia intelectual", afirmó el vicepresidente del Parlamento Europeo (PE), Ramón Luis Valcárcel, en una entrevista con EFE.

En ese sentido, Valcárcel llamó a decir "sin tapujos, ni complejos" que si Cataluña hace un mal uso de sus competencias en Educación, entonces deberían devolverse estas al Gobierno central.

El vicepresidente de la Eurocámara y eurodiputado del PP, docente de profesión, apostó por "un gran pacto para la Educación" que no haga depender la formación de los niños de los "vaivenes" de la política.

"Soy partidario de llevar a cabo un gran pacto por la Educación en el que haya un apoyo si no unánime, por lo menos lo más consensuado" posible, señaló.

"Un pacto en el que si hay alguna región que se deja llevar por tentaciones, inclinaciones nacionalistas que distorsionan la Historia y generan una enseñanza que produce odio (...), esa competencia inmediatamente se recupere por el Estado", dijo.

El expresidente murciano señaló no tener "nada contra el catalán", idioma que defendió y que quiere que "se hable no solo en Cataluña, sino incluso en el Parlamento Europeo", pero se opuso a que se use una lengua "como arma arrojadiza contra el castellano o contra el resto de España".

Preguntado sobre si no considera que quitar a Cataluña la competencia de Educación serviría precisamente para que los independentistas consigan más apoyos, el político murciano opinó que "no sería un arma de doble filo, porque el apoyo social lo consiguen (los secesionistas) precisamente en la escuela".

Valcárcel, que tachó al expresidente catalán huido Carles Puigdemont de "chirigotero" e "irrelevante", afirmó que el problema "no son los catalanes, sino sus gobernantes" y destacó que Cataluña "siempre ha sido un orgullo de España" por su carácter "emprendedor, culto y europeísta".

El vicepresidente de la Eurocámara, que intervino el pasado 24 de enero en las Cortes españolas, mantuvo que reformar la Constitución "no es imprescindible" y que "conviene desvincular su revisión de la cuestión catalana".

En otro orden de cosas, el eurodiputado popular explicó a Efe que ya trabajan en la campaña de comunicación de cara a las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019, en la que será especialmente relevante subrayar la "proximidad" de la UE con los ciudadanos.

"Los ciudadanos deben ver que la Unión es más una historia de éxito, pese a sus problemas, que también los tiene. La UE crea más soluciones que problemas a los ciudadanos", señaló Valcárcel que lamentó el momento de proliferación de noticias falsas y desestabilización que se vive en todo el mundo.

"Cuando alguien va al hospital o utiliza una carretera, debe saber que en un 80 % la financiación para ello es europea", apuntó.

Más allá, Valcárcel quiso recordar que la Unión es la única región del mundo sin pena de muerte y destacar el esfuerzo que se realiza desde Bruselas en la ayuda a los refugiados.

"La UE abre las puertas a más refugiados que nadie (...) aunque es verdad que no todos caben", destacó el eurodiputado popular, que defendió los programas con terceros países origen de la inmigración y que a pesar de la tragedia de los muertos en el Mediterráneo, "se han salvado a más vidas de las perecidas".

Sobre el horizonte electoral europeo, Valcárcel no quiso aventurarse a dar nombres sobre quién puede ser el candidato del Partido Popular Europeo a unos comicios que tendrán lugar "dentro de un año y medio, que en Política es una eternidad".

Tampoco dijo tener decidido por la misma razón si repetirá para la próxima legislatura, si bien se mostró orgulloso de la labor realizada hasta la fecha como eurodiputado y vicepresidente.

"Estoy satisfecho con mi trabajo", destacó Valcárcel, uno de los mejor valorados por los ránking que en Bruselas evalúan qué eurodiputados llevan a cabo mayor labor parlamentaria.