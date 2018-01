Vara insta a Báñez a llevar sus propuestas sobre pensiones al Pacto de Toledo

Fernández Vara se ha referido a esta cuestión durante su visita en Fitur al puesto de Extremadura y ha llamado al Gobierno y al resto de partidos políticos a dirigirse directamente al Pacto de Toledo para verter en él todas las propuestas que tengan en materia de pensiones. "Yo pediría que sea en el seno del Pacto de Toledo donde se presenten todas las propuestas que permitan garantizar el presente y el futuro de las pensiones en España, que es probablemente uno de los mayores elementos de justicia social que se han producido en los últimos 40 años", ha declarado.

Asimismo, ha expresado su deseo de que se consiga que "desparezca esa preocupación de una parte de la población respecto a las pensiones". "Oír a jóvenes hoy hablar de planes de pensiones privados pone de manifiesto hasta qué punto no estamos siendo capaces de trasladarle a la gente la capacidad que como país tenemos de garantizar un sistema de pensiones público", ha agregado.

Por otro lado, un año después de la celebración de la última Conferencia de Presidentes, ha garantizado que hasta que no salga adelante un nuevo modelo de financiación autonómica este órgano no podrá "volverse a reunir para otra cuestión que no sea resolver el tema de la financiación".

"Comprendo que es difícil, comprendo que hay muchas dudas vinculadas con los distintos posicionamientos de las comunidades autónomas, pero creo que todos somos adultos y corresponsables", ha dicho, y se ha mostrado "positivo" para poder "seguir construyendo el edificio autonómico" de España.