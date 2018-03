Vara pide al Gobierno que plantee una propuesta sobre financiación para ponerse "manos a la obra" en la negociación

Fernández Vara ha relatado, en una entrevista este jueves en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press, que ha mantenido conversaciones con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que le ha planteado la necesidad de poner "encima de la mesa una propuesta, que sea una propuesta abierta", que se tendrá que "discutir y negociar".

Así, y aunque Montoro no le ha transmitido fechas, Fernández Vara ha aseverado que le "consta" que "la intención es que así sea, lo antes posible", ha señalado.

En ese sentido, el presidente extremeño se ha mostrado "de acuerdo en la necesidad de simplificar el modelo" de financiación autonómica, tras lo que ha insistido en que "previamente a decir cuánto, hay que decir para qué", por lo que es necesario definir si España sigue "aspirando a tener la mejor sanidad y la mejor educación posibles".

APROBACIÓN DE LOS PGE

Respecto a la posibilidad de que no haya acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y estos tengan que prorrogarse o convocar nuevas elecciones, Fernández Vara ha aseverado que para el PSOE "nunca puede ser una buena noticia que la legislatura no se cumpla", es decir, "no puede ser una buena noticia que no se aprueben leyes".

Para los socialistas, ha dicho Vara, "lo mejor sería una legislatura de cuatro años, que recuperara y devolviera la normalidad al Congreso de los Diputados", ya que según ha dicho, no se puede "vivir en la excepcionalidad" de "un país que viva con presupuestos prorrogados eternamente".

En ese sentido, se ha preguntado si "¿vamos a prorrogar los de este año y los del año que viene también?", tras lo que ha resaltado que "lo normal es que las cosas funcionen, y la política tiene que hacerse para que las cosas funcionen", por lo que "si no funcionan tienen que buscarse otra solución".

En su intervención, Fernández Vara ha admitido que en la actualidad se atraviesa una "situación complicada", que a su juicio "viene de la mano" de que en España no hay "ninguna cultura de pacto", pero "la realidad ha venido para quedarse, y no se van a recuperar ya mayorías que permitan a un partido gobernar solo".

"Aquí no ha habido nunca acuerdos de gobierno en serio", ha señalado Fernández Vara, quien ha destacado que los partidos tendrán que "ponerle las pilas" ya que ésta "es la realidad con la que vamos a tener que convivir", en la que los partidos se presentarán a las elecciones con unos programas de gobierno que "luego habrá que discutir y acordar con otros" para lo cual "es necesario una actitud de estar en política".

En ese sentido, ha señalado que la generación de políticos que rondan ahora los 40 años "tienen que saber que les va a tocar vivir una etapa diferente de la que se ha vivido hasta ahora", para lo cual "tienen que aprender a pactar" e "ir cambiando las actitudes", ya que en la actualidad hay "demasiadas trincheras" y "poca actitud de diálogo y consenso".

HUELGA DEL 8 DE MARZO

Por otra parte, y respecto a la huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo, el presidente extremeño ha defendido que "los gobiernos no hacen huelga", pero "facilitan a todo aquel que la quiera hacer, y esa será la actitud que vamos a mantener"

Así, ha recordado que el PSOE ha pedido "apoyar los paros de dos horas que tanto UGT como CCOO han planteado" durante la jornada, tras lo que ha señalado que "queda muchísimo por andar", y aunque se han "logrado pasos importantes" queda "lo más difícil, que es cambiar las mentalidades".

Vara ha relatado que ese día hay convocado un pleno en la Asamblea de Extremadura que "se ha decidido mantener", tras lo que ha señalado que habrá que ver cómo se desarrolla la jornada, "si no fuera posible, pues no sería posible, pero en principio la voluntad es de mantener el pleno", ha señalado.

Respecto a las protestas de las últimas semanas para reclamar una subida de las pensiones, el presidente extremeño ha señalado que este "se ha convertido en un problema que habrá que afrontar", ya que ésta "revuelta de abuelos y abuelas que se está produciendo no es más que la consecuencia que ellos a su juicio entienden que es injusto".

Y es que, según ha lamentado, "después de toda una vida trabajando, año tras año estén perdiendo poder adquisitivo, ya que "el IPC está por encima del 0,25 por ciento que suben sus pensiones", por lo que "obviamente, han decidido decir que ellos también están ahí".

En ese sentido, el presidente extremeño ha instado a "intentar entre todos buscar la solución, en lugar de apuntarnos al bando que más reivindique", ha dicho.

UNIÓN DE LISBOA Y BADAJOZ POR TREN

Finalmente, y respecto a la situación del tren en Extremadura, Vara ha confiado en que "se cumplan" las previsiones, y que en 2019 "esté terminada la parte comprometida hasta Oropesa, y en 2020, electrificada", ya que "con eso mejorarán los tiempos, no todo lo que nos gustaría, que tardará algún tiempo más, pero va avanzando".

Vara ha avanzado que el próximo lunes, 5 de marzo, se producirá una "buena noticia", ya que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, asistirán a un acto para poner en marcha "la unión de Lisboa con Badajoz" por tren, lo que supone "una excelente noticia" porque pone a Extremadura "en el centro de la cuestión, y habrá muchos más trenes diarios si finaliza en Lisboa que si finaliza en Badajoz".

Así, el presidente extremeño ha aseverado que el Ejecutivo regional ha "trabajado mucho para recuperar esa unión ibérica por tren entre Madrid y Lisboa", tras lo que ha explicado que ese tren "va a ir a una velocidad suficiente para que los tiempos de desplazamiento sean homologables a lo que nosotros deseamos".