Vara considera el boicot a productos catalanes "un tiro en el pie" y "un gravísimo error" de "presente" y "futuro"

"En una economía absolutamente globalizada como la que tenemos en el mundo, vincular productos a territorios constituye un error esencial que a nada conduce y que tiene efectos en todo el mundo", ha advertido Fernández Vara.

El jefe del Ejecutivo regional se ha pronunciado así durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión mantenida con empresas extremeñas afectadas por el boicot a productos catalanes, por lo que ha explicado que ha querido "conocer de su propia voz" la "preocupación por algo gravísimo".

A este respecto, Vara ha evidenciado que "no son tiempos para reivindicar serenidad puesto que otros no la han tenido a la hora de abordar los problemas", pero ha abogado por "intentar actuar con la cabeza y no con las vísceras".

De este modo, ha hecho un "llamamiento" a los extremeños y "a todo aquél" que le quiera oír en este país y ha apuntado que "los problemas no se resuelven así, los problemas se agravan así".

"El problema se resuelve en otros ámbitos, pero desde luego no se resuelve con ningún tipo de boicot en un mundo tan interconectado donde cualquier cosa que tú decidas al final te va a acabar rebotando porque es un mundo interdependiente", ha resaltado Vara, toda vez que ha añadido que "frente a la independencia que algunos reclaman, hay que poner en valor la interdependencia que existe ahora mismo a todos los niveles en el mundo".

Finalmente, el regidor extremeño se ha ofrecido a "ayudar" a estos empresarios extremeños que podrían verse afectados por el boicot a productos de Cataluña.