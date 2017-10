Vara critica que las FSE "estén saliendo de los hoteles como perros"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha criticado hoy que los policías nacionales y guardias civiles desplazados a Cataluña "estén teniendo que salir de los hoteles como perros" cuando fueron "a defender la legalidad" por orden de los jueces y fiscales.

En una rueda de prensa ofrecida en Mérida, Fernández Vara ha expresado su rechazo "a la violencia de las cargas policiales", pero ha añadido que "aunque no sea políticamente correcto también hay que rechazar todo tipo de actitudes violentas, que también las hubo, porque parece como si hubiera habido heridos de primera y de segunda".

Por ello ha recordado a los heridos en la Policía Nacional y la Guardia Civil, "que no han salido en las imágenes, que fueron escupidos, amenazados y que están hoy escondidos y teniendo que salir como perros de hoteles de Cataluña".

"De esos de los que nadie habla ni se acuerda, que estaban allí no por ser ellos, sino por ser nosotros y nos representaban en defensa de la legalidad", ha indicado Vara, que ha pedido que "no se hagan lecturas simples de algo tan complejo y difícil como lo que está ocurriendo".

Fernández Vara ha dicho que si fuera policía nacional o guardia civil "estaría muy preocupado de que me estén dejando abandonado de la manera en la que se está dejando abandonado", tanto por el Gobierno como de una parte importante de la sociedad "que no nos atrevemos a decir alto y bien claro que ellos también sufrieron y mucho el domingo, pero como esto no se lleva...".

"Los progres de pacotillla creen que la defensa de la legalidad algunos la tienen en exclusiva por la vía del 'buenismo', pero es que hay gente que el domingo sufrió, españoles y españolas con los mismos derechos que los demás y por lo que nadie esta dando la cara", ha señalado Fernández Vara.