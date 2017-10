Vara insiste en reformar la Constitución, ya que lo "que sirvió para llegar hasta aquí no sirve para salir de aquí"

Asimismo, ha indicado que la fórmula para salir de la situación actual "no es imponer" sino "proponer", ante lo que ha dicho que los "únicos" que han hecho una propuesta concreta para salir del "atolladero" ha sido el PSOE con la propuesta de reformar la Constitución, algo que tiene que venir acompañado de la "restitución de la legalidad", ha dicho.

"El problema catalán solo se resuelve votando", ha aseverado Fernández Vara durante su intervención en la inauguración del Congreso Provincial del PSOE de Cáceres, que se celebra este sábado en la localidad cacereña de Arroyo de la Luz.

En esta línea, Vara ha recalcado que "lo que sirvió para llegar hasta aquí no sirve para salir de aquí" porque el porque el proyecto constitucional se comenzó a construir "sin proyecto básico y sin proyecto de ejecución", por lo que ahora se debe resolver el "problema" de una España "territorialmente inacabada".

"CERRAR FILAS" EN TORNO A PEDRO SÁNCHEZ

Además, Fernández Vara ha asegurado que los actuales son momentos de "cerrar filas" en torno al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y no de decir "cada uno su opinión" sino de "discutir internamente".

"No son momentos de decir cada uno su opinión, son momentos de cerrar filas alrededor del secretario general del partido, de discutir internamente lo que tengamos que discutir, pero de apoyar cerradamente lo que se haga en cada momento porque solo quien tiene todas las claves sabe por qué se toman todas las decisiones", ha indicado.

Durante su intervención, Vara ha asegurado que "nadie duda" de que el próximo presidente del gobierno va a ser Pedro Sánchez, pero ha añadido que los socialistas deben "ser capaces de entender lo que eso significa en estos momentos y las consecuencias que tiene".

En esta línea, ha dicho que el PP está "absolutamente abrasado" y "ahora mismo" no hay ningún otro proyecto político en España "creíble y posible que no sea el que representa el Partido Socialista Obrero Español", algo que "no es una alegría" sino "una responsabilidad".

CONGRESO PROVINCIAL

Respecto al Congreso Provincial del PSOE de Cáceres, que elegirá a Miguel Ángel Morales como secretario provincial tras haber ganado las primarias, Vara ha deseado a los presentes suerte, porque esa suerte será la del partido también a nivel regional.

También ha agradecido el trabajo realizado por los militantes de la provincia de Cáceres, ya que en solo cuatro años se le ha dado "la vuelta a la tortilla" y se ha recuperado el gobierno de la Junta y la Diputación de Cáceres.

Sobre el proceso de elecciones primarias, que ha calificado como "modélico", ha dicho que tras él ahora el PSOE es "más fuerte" y ha salido "reforzado", y ha añadido que queda el último escalón que son las asambleas locales, que antes del 30 de noviembre deberían están renovadas en aquello lugares donde sea posible, ya que los tiempos actuales son "muy complejos" y es necesario tener un partido "engrasado".

Asimismo, Fernández Vara ha tenido un mensaje para los alcaldes, a los que ha agradecido la "paciencia" a la hora de las inversiones realizadas por el gobierno regional, por lo que ha alabado el papel realizado en las provincias de Cáceres y Badajoz por las dos Diputaciones Provinciales.