Vara dice que hay que "reaccionar" con "la legalidad" y "la democracia" tras el "atraco a la soberanía nacional"

Tras considerar que "a partir de ahora vienen tiempos muy complicados" y que "hay que echarle a esto mucho seny" a la situación en Cataluña, ha afirmado que lo ocurrido este viernes en el Parlament "no ha sido democracia", sino "la vulneración de la democracia" porque "democracia no significa votar" sino "votar democráticamente".

"Hoy no se ha votado democráticamente porque se está votando algo que no se puede votar y entonces no es democrático cuando tú estás votando algo para lo que no tienes competencia", ha aseverado Vara en una entrevista esta tarde en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Al respecto, ha considerado que "el espectáculo de hoy en el Parlament, cuando esto se vaya conociendo y vaya circulando por el mundo, será un esperpento de lo que nunca debería haber ocurrido" y de que "realmente van a pasar (algunos dirigentes catalanes) a la historia no sólo como la generación que destrozó a su tierra, sino también como una generación que ha tenido los mayores niveles de incumplimiento de la legalidad".

Así, ha defendido que "en la vida cuando tú no estás de acuerdo con una ley tienes que ir a cambiarla" pero "hay que cambiarla dentro de la ley".

De igual modo, ha considerado "absolutamente patético" que "además no se hayan atrevido a dar la cara votando". "De verdad que eso ha llegado hoy al corazón de muchísima gente, porque si tú están convencido de lo que estás haciendo y de las consecuencias que pueda tener no seas cobarde, y defiéndelo con todas las consecuencias", ha incidido.

INVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

En este punto, tras la votación en el Parlament catalán de este viernes, ha reconocido que él tiene una "profundísima tristeza" que "no" puede "disfrazar", así como "sensación de fracaso colectivo", aunque ha incidido en que "evidentemente las responsabilidades están donde están", ya que "aquí la verdadera involución democrática se produjo el 6 y 7 de septiembre en el Parlament de Cataluña".

"Esa fue la verdadera involución, cuando uno decide desde un parlamento regional querer modificar preceptos de una Constitución de un estado", ha señalado Vara, quien ha añadido que aunque existe "la sensación de fracaso" al mismo tiempo "tiene que quedar la necesidad de búsqueda de soluciones", porque "si no, la generación de políticos" que están "en estos momentos" al frente de las instituciones pasarán "a la historia".

"Me parece realmente muy triste", ha sentenciado sobre lo que está ocurriendo en Cataluña el presidente extremeño, quien ha señalado que hoy ha estado hablando con "muchas familias catalanas que no dejaron de ser extremeñas porque allí nacieron" y "la situación es desoladora" y "de mucho desconcierto". "He visto llorar a gente de 70 años", ha señalado sobre personas a las que "de la noche a la mañana alguien les dice que tienen que ser extranjeros en el mismo sitio donde viven".

DEL LADO DE LOS QUE TIENEN QUE VOTAR

En cuanto a su asistencia este viernes a la sesión del Senado que ha decidido sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha señalado que él "no" cree "nada en la equidistancia" y que él quería estar "hoy al lado de la gente que tenía que tomar una decisión que no es para nada fácil".

"Es verdad que tenemos muchísimas diferencias con el PP en muchísimas cosas, pero yo quería estar hoy al lado de la gente que tenía que tomar una decisión que no es para nada fácil... ¿Alguien cree de verdad que a uno le gusta tener que votar a favor de unas medidas como las que se toman?", ha preguntado.

Por otra parte, ha defendido que una vez que "se han llevado las cosas a una situación, a un extremo que va a costar mucho salir de aquí", ahora "evidentemente lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer además juntos, porque no va a ser posible que sea de otra manera", ha añadido.

En este sentido, ha reconocido que a él le entran "ganas ahora de coger el AVE" e ir a Cataluña para poder "abrazar a toda esa gente que no están hoy en las calles pero que son la mayoría, esa mayoría silenciosa de gente, de currantes, de gente que han construido Cataluña, que han construido la Cataluña que no grita pero sí la Cataluña que trabaja y se esfuerza y que ha contribuido a hacerla una de las regiones más prósperas y más hermosas del mundo, y que hoy están metidos en sus casas, y que hoy están con una sensación de temor..."

"Porque muchos de ellos --ha añadido-- son gentes que ya han vivido en sus vidas momentos muy dramáticos cuando tuvieron que salir de sus pueblos y dejar a parte de sus familias, y ahora de pronto se encuentran en un terreno de nadie en el que unos señores dicen que son independientes, y lo dicen además desde el juego de una absoluta ilegalidad", ha dicho.

BOICOT A PRODUCTOS CATALANES

Por otra parte, sobre su petición de que no se boicoteen productos catalanes, ha indicado que no lo defiende por que "perjudique" a Extremadura y a otros lugares, sino por que de llevarse a cabo "lo van a pagar los más débiles".

Así, ha rogado y suplicado a los "españoles" que les escuchen que "por favor no" se haga "boicot a los productos catalanes" porque "lo van a pagar lo más débiles, lo van a pagar los pobres, lo van a pagar los trabajadores".

"Por favor, no lo hagamos (un boicot a productos catalanes) que no vamos a hacer nada contra el señor Puigdemont, el señor Junqueras y la señora Forcadell... que lo vamos a hacer contra la parte más sensible, más humilde y más débil de la sociedad catalana. No lo hagáis, por favor, no lo hagamos, porque yo creo que es profundamente injusto y vamos hacer mucho daño a mucho pequeño industrial, a mucho pequeño comerciante, a muchos trabajadores que con una reforma laboral como la que hay en España se van a ir a la calle", ha señalado Vara.

"La gente que tenemos responsabilidades no podemos azuzar ni podemos admitir eso bajo ningún concepto", ha añadido al mismo tiempo sobre un "amigo" que según ha afirmado le ha dicho que "nunca" perdonará a Puigdemont por haber "convertido" a sus hijos en "anticatalanes".

"Cataluña es una parte de España, pero además es una parte de todos nosotros", ha subrayado Vara, quien ha reconocido que Cataluña es "una parte" de su "vida" porque lleva yendo allí "desde hace muchísimos años" y siente a Cataluña "como algo próximo y cercano". "No quiero que me echen de Cataluña, no lo quiero bajo ningún concepto, y desde luego a los que viven allí, pues imagínate tú...", ha añadido.

CAMBIO DE LA CONSTITUCIÓN

Por otra parte, preguntado sobre si se pueden tener ideas soberanistas pero no tratar de lograr una independencia 'a la brava', ha dicho que "indiscutiblemente la ley se puede cambiar, la Constitución se pueda cambiar", aunque ha considerado que "lo que parece un disparate es que para cambiar el Estatuto de Autonomía de Cataluña haga falta dos tercios y estos señores con 70 votos quieran proclamar la república", ya que eso es "una cosa brutal".

"Al margen ya de las cifras porque evidentemente no tienen competencias para eso, lo que ha pasado y lo que lleva pasando es muy fuerte", ha aseverado Vara, quien considera que "nos han atracado a todos nosotros", ya que "la decisión sobre el futuro de España la deciden el conjunto de los españoles y el conjunto de las españolas".

"Y si decidimos un día cambiar las cosas pues las cambiaremos, pero no puede decir 'yo lo intento por las buenas y si no lo voy a hacer por las malas'", ha aseverado Vara, quien ha apuntado que "cuando estamos dentro de la ley se puede ser de izquierda, de derecha o de centro, pero cuando uno se sale de la ley sólo hay dos bandos, los que están dentro y los que están fuera".