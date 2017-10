Vara dice que la salida de los bancos de Cataluña "era previsible"

Una situación "que tiene consecuencias y puede tener consecuencias muy negativas para Cataluña, y si las tiene para Cataluña, las tiene para España", ha señalado Fernández Vara en declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Cáceres.

"Bien haríamos en intentar que esas consecuencias sean las mínimas posibles", ha señalado el presidente extremeño que ha señalado que los dirigentes de Cataluña han convertido "una tierra próspera y con un encanto tan especial", en "un problema para sus propios ciudadanos".

Ante esta situación, Fernández Vara ha querido "poner en evidencia" a "todos aquellos que, de manera irresponsable, han llevado a esta situación que estamos viviendo en estos días", ha dicho.

El dirigente socialista extremeño ha abogado por iniciar "cuanto antes" un proceso de diálogo a través de la comisión que se ha planteado en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la reforma constitucional, a su juicio, "al final es el camino de la gran mayoría de españoles que, en estos momentos, son conscientes de que hay que llevar a cabo".

Una reforma en la que "no se parte desde cero", ya que hay varias propuestas encima de la mesa como la Declaración de Granada y la de Barcelona, que supone "una propuesta amplia y cuasi articulada para llevar a texto inmediatamente", además del informe del Consejo de Estado sobre la posibilidad de reformar la Carta Magna, ha explicado.

También existe un documento de "destacados" miembros del PP, por lo que, en opinión del presidente extremeño, en la que actualidad se están "en condiciones de poder iniciar una fase de discusión y de reforma de la Constitución, para con una hoja de ruta y un plazo concreto se pueda llevar a cabo", ha dicho.

Para Fernández Vara, en la actualidad es "muy complicado" llevar a cabo una negociación "con los que se han salido de la legalidad", hasta que no vuelvan a ella, ya que según ha recordado, "hay determinados cargos institucionales que el día 7 de septiembre se salieron de la legalidad y hasta que no vuelvan a ella no se puede hablar con gente que se ha salido de la ley y del "Estado de derecho.

"Yo creo que lo dicta el sentido común y en estos momentos es necesario que se haga", ha señalado.

CARTA DE SOCIALISTAS HISTÓRICOS

Por otra parte, y respecto a la carta enviada por dirigentes históricos del PSOE, al actual secretario general, Pedro Sánchez, para transmitirle que no comparten algunas de sus posiciones ante el desafío independentista en Cataluña, Fernández Vara la ha enmarcado en "un contexto de extrema preocupación", aunque lo que ha considerado que el dirigente socialista "tiene una situación enormemente compleja".

Según Vara, a Pedro Sánchez "le ha tocado ser secretario general en un momento muy difícil para el partido y muy difícil para el país", por lo que a su juicio, lo que deben "hacer todos es intentar arroparlo y ayudarlo a tomar las decisiones más acertadas para el bien de nuestro país y de los ciudadanos de nuestra patria".

CONSEJO DE POLÍTICA FEDERAL

Finalmente, y a preguntas de una próxima convocatoria del Consejo de Política Federal del PSOE, que el propio Fernández Vara preside, así como del Comité Federal del partido, el dirigente socialista extremeño ha señalado que está "a la espera de que se confirme la fecha".

En ese sentido, ha explicado que él tiene "algunos problemas de agenda la semana que viene", ya que tiene previsto acudir al Comité de las Regiones de la UE, pero ha señalado que intentarán "todos" ajustarse "para poder cumplir con el conjunto obligaciones institucionales y de partido que tenemos".

Guillermo Vara ha realizado estas declaraciones este viernes en Cáceres, minutos antes de participar en la inauguración de la mesa de trabajo de igualdad de la Conferencia de Asambleas Regionales Europeas (Calre).