Venezuela se defenderá de los ataques "ilegales" del "emperador Trump"

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció hoy ante la ONU las acciones "unilaterales e ilegales" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien se refirió como un "emperador mundial" que amenaza y juzga al mundo "como si tuviese poderes dictatoriales".

"Cual emperador mundial, el presidente de Estados Unidos usó esta tribuna la semana pasada para anunciar guerras, destrucción total de estados miembros y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, amenazando y juzgando a placer como si tuviese poderes dictatoriales", afirmó el canciller venezolano en su intervención.

Arreaza denunció en concreto las sanciones económicas "ilegales" que impuso la Casa Blanca a Venezuela en agosto y dijo que aunque sus autoridades buscarán un "diálogo con respeto mutuo" con Estados Unidos, están dispuestas a defender su soberanía, independencia y democracia "en cualquier escenario y bajo cualquier modalidad".

Después de su intervención, se refirió también en rueda de prensa a las últimas restricciones aprobadas por la Administración Trump contra Venezuela y otros ocho países para "mejorar las capacidades y procesos de vigilancia para detectar el intento de entrada a Estados Unidos de terroristas u otras amenazas a la seguridad pública".

"Tenemos que parar esta locura e irracionalidad. Nosotros estamos abiertos a seguir teniendo un diálogo, pero si somos atacados nos defenderemos de la misma forma que nos atacan", advirtió el canciller venezolano.

Durante su discurso en la Asamblea, recordó el "aquí huele a azufre" pronunciado hace años por el expresidente Hugo Chávez en esa misma sala, y dijo que hoy "sigue vigente" porque la ONU ha vuelto a ser "profanada, irrespetada y ofendida" por "poderes arrogantes que pretenden imponer sus reglas de juego unilaterales".

Por todo ello, instó a las Naciones Unidas a generar mecanismos efectivos para "neutralizar" las "pretensiones guerreristas" y los intentos de suplantar el multilateralismo por el "unilateralismo dictatorial" de quienes pretenden imponer un "pensamiento único" con el uso de las armas y el chantaje económico.

"Debemos procurar con urgencia respuestas multilaterales para evitar la imposición de medidas coercitivas e incluso para que los gobiernos que las hayan impuesto ilegalmente, tengan la obligación legal de compensar a los pueblos que han sufrido sus efectos", añadió el canciller.

Arreaza denunció también a quienes acusan a su país de no respetar los derechos humanos y dijo que si hay una nación que no debería formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU "es precisamente Estados Unidos" porque es el "principal violador" de derechos humanos, no solo en su territorio, sino "en todo el mundo".

Finalmente, el jefe de la diplomacia venezolana aprovechó parte de su discurso para denunciar los actos de violencia de la "derecha extremista" en su país, pero celebró que la oposición haya decidido "reencauzarse" por el camino de la democracia y la Constitución y participar en las elecciones del próximo 15 de octubre.