Venezuela evaluará acciones contra un diplomático de EE.UU. tras "gravísimas" palabras

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Delcy Rodríguez, anunció hoy que ese organismo plenipotenciario evaluará adoptar medidas contra el encargado de negocios de EE.UU. en el país, Todd Robinson, tras considerar "gravísimas" sus declaraciones en una entrevista.

"Anuncio que estas gravísimas declaraciones que promueven un golpe de Estado en Venezuela y alardean del criminal e ilegal bloqueo financiero serán evaluadas por la ANC para adoptar las medidas diplomáticas que corresponden en defensa de la soberanía y dignidad del pueblo venezolano", publicó Rodríguez en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje indicó que Robinson, máximo representante diplomático estadounidense en el país, llegó a Venezuela "con una agenda desestabilizadora contra el Estado de derecho", y le exigió que aprenda "al menos lo esencial sobre nuestro ordenamiento constitucional".

Robinson, en una entrevista exclusiva en el portal Runrun.es publicada hoy, indicó que el Ejército venezolano "puede jugar un papel positivo para abrir la política, para generar un ambiente más confiable para mejorar las situaciones" en el país.

Esta misma idea fue planteada hace unos días por el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson.

"Yo diría que no podemos darnos el lujo de descalificar a ningún sector en la negociación para una Venezuela mejor. Es evidente que el sector militar tiene mucha influencia en el futuro del país y si ellos pueden ayudar, no vamos a decir que no", sostuvo Robinson hoy.

Y aseguró que, como diplomático, jamás apoyará "una situación de golpe de Estado", acusación recurrente por parte del Gobierno encabezado por Nicolás Maduro contra Washington y su representación en Caracas.

"Estamos apoyando las instituciones democráticas, inclusive a la Asamblea Nacional, pero más que todo a la Constitución de Venezuela (...) Por eso nosotros llamamos a la ANC ilegítima, porque es ilegítima en cuanto a los artículos y las reglas de la Constitución", agregó.

EE.UU. es uno de los gobiernos que, junto con la oposición venezolana, considera que la ANC es fraudulenta por cómo se convocó y conformó.

En la entrevista, Robinson señaló que con respecto a Venezuela "todo está encima de la mesa en cuanto a estrategias", y sostuvo que las sanciones económicas contra varios altos cargos del chavismo por parte de EE.UU. "han sido efectivas", al tiempo que declaró que "seguramente vamos a ver más acciones como estas".

Reveló que desde su llegada hace unas semanas se reunió una vez con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, y con un vicecanciller que no especificó, y que ambas reuniones "fueron muy malas".

"Los dos pueblos merecen mejores relaciones y la vía está abierta (...) pero el gobierno de Venezuela tiene que quererlo. Estamos aquí listos para tratar con ellos", dijo.

Aseguró, además, no tener "ningún temor" a ser declarado persona no grata por el Gobierno venezolano.

La relación entre los Gobiernos de EE.UU. y Venezuela pasan desde hace más de una década por altibajos y se quedaron en 2010 sin embajadores en ambos países.