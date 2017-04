Vicepresidente balear sobre los contratos al jefe de campaña de MES: Esperaba que se aplicara "el sentido común"

El vicepresidente del Gobierno balear y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, ha señalado este miércoles en relación a los contratos con empresas de Jaume Garau que "esperaba que se cumpliera una regla no escrita basada en el sentido común", por la que una persona contratada por MÉS "no fuera invitada ni ella misma se presentara" a las contrataciones en su Conselleria.

Así se ha expresado Barceló esta mañana en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales donde ha comparecido para informar sobre los contratos con las empresas Consultores de Políticas Comunitarias (CPC) y Regio Plus Consulting, vinculadas al que fue jefe de campaña de MÉS en 2015, Jaume Garau.

Barceló ha defendido que cree "honestamente" que sus directores generales "actuaban de buena fe" y ha insistido en que "no ha habido ninguna instrucción" suya o de MÉS para que los cargos vinculados al partido "adjudicaran ningún contrato a ninguna persona o empresa".

El vicepresidente ha dicho que entiende "que el contexto" de estos contratos "puede haber creado dudas", pero ha insistido en que los trabajos "responden a necesidades concretas" y están "justificadas adecuadamente en los expedientes".

ESTUDIO SOBRE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Barceló ha declarado que el primero de los estudios, titulado 'La economía del coneixement en Baleares', era necesario para poder modificar la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comisión Europea (RIS3) y ejecutar 19 millones de euros de fondos europeos del periodo 2014-2020.

El vicepresidente ha reconocido que para contratar este estudio "hubiera sido más correcto convocar un concurso abierto" pero eso "habría retrasado todavía másd la ejecución del trabajo" y "difícilmente se habría llegado" al plazo marcado por Bruselas.

En este caso, ha indicado Barceló, el técnico responsable del órgano promotor, en este caso el jefe de servicio de Transferencia del Conocimiento de la Dirección General de Innovación, "identificó" a tres empresas "que podrían llevar a cabo" la tarea y el director general les solicitó sendas ofertas económica y técnica. Estas tres empresas, entre ellas CPC, eran "de solvencia acreditada", ha dicho el conseller, que ha añadido que se constituyó una mesa de contratación.

BARÓMETRO TURÍSTICO

Sobre el barómetro turístico, Barceló ha asegurado que la ATB "no dispone" de los recursos necesarios para elaborar este estudio "territorializado por islas". En esta ocasión, se recibieron propuestas de seis empresas, entre ellas CPC y Regio Plus; tras solicitar una ampliación de propuestas, la lista se redujo a tres y finalmente se valoró la oferta de Regio Plus era "la que mejor cubría las necesidades de la ATB".

Con todo, Barceló ha señalado que se trata de "hechos aislados" si bien "ofrecen un panorama global que en conjunto constituye un error político". "Lamento no haber sido consciente antes", ha declarado.

Barceló ha reconocido que Garau y él han sido "compañeros" en la política "durante mucho tiempo" y que le ofreció ser director general pero que Garau lo rechazó para dedicarse al sector privado. Según ha explicado el conseller, Barceló le indicó entonces "que era inconveniente que su empresa se presentara a contrataciones" con la Conselleria de Turismo.

No obstante, el vicepresidente ha defendido que sus directores generales "quieran contratar las mejores empresas" "independientemente de qué profesionales estén vinculados".

LA CAMPAÑA ELECTORAL ESTÁ "PAGADA HASTA EL ÚLTIMO CÉNTIMO"

Finalmente, Biel Barceló ha sostenido que la campaña electoral de MÉS está "pagada hasta el último céntimo", "ha pasado por el Tribunal de Cuentas" y que todas las facturas están colgadas en la web del partido.

"La situación que se ha creado me duele, sobre todo porque se ha perjudicado la imagen del Govern del canvi y de mi organización política", ha concluido Barceló.