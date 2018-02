Víctimas piden que no sea el PP, que votó en contra, quien presida la comisión, y apelan al PSOE para evitarlo

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, ha recordado que los afectados pidieron ya en su día, "como es lógico, que la presidencia no fuera para un partido que vota en contra" y "por tanto" no quiere que haya una investigación, pues "la entorpecería". "No tiene sentido", ha subrayado.

En este sentido, ha apuntado que el presidente de la comisión "podría ser del PNV, de PDeCAT o de Ciudadanos", y ha apelado al PSOE, y más en concreto a su diputado Odón Elorza, para que su actuación pueda evitar que finalmente sea el Partido Popular quien presida el órgano.

Del socialista vasco, las víctimas reivindican que no les ha "fallado" desde que fue el primero en su partido en respaldar públicamente su demanda de una comisión de investigación. Señalan, así, que ha mostrado "compromiso" y "sensibilidad" por su causa, en busca de "verdad y justicia".

"Esperemos que esto no sea reeditar el pacto de la curva", advierte el portavoz de la plataforma, quien critica que en lo relativo a este siniestro y a la eventual depuración de responsabilidades "el PP y el PSOE han ido juntos".